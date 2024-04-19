https://ria.ru/20240419/kozlov-1940988189.html

В храмах РПЦ в пятницу пройдет уникальное богослужение

В храмах РПЦ в пятницу пройдет уникальное богослужение - РИА Новости, 19.04.2024

В храмах РПЦ в пятницу пройдет уникальное богослужение

Уникальное – проводится раз в году – и особенно торжественное богослужение – Похвала Пресвятой Богородицы – пройдет в храмах Русской православной церкви в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:03

2024-04-19T11:03

2024-04-19T11:03

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Уникальное – проводится раз в году – и особенно торжественное богослужение – Похвала Пресвятой Богородицы – пройдет в храмах Русской православной церкви в пятницу вечером, на нем стоит побывать, чтобы помолиться и послушать особенное исполнение первого в истории Церкви акафиста (гимна), он посвящен Пресвятой Богородице, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Праздник Похвалы Пресвятой Богородицы установлен в честь чудесного – по молитвам к Богородице - избавления Константинополя от вражеской осады в 626 году. На праздник исполняют акафист (церковный гимн) Пресвятой Богородице. И хотя по календарю праздник приходится на субботу пятой недели Великого поста, отмечать его, в том числе исполнять акафист, будут на вечернем богослужении в пятницу, так как в большинстве храмов РПЦ богослужебный круг начинается накануне вечером."Акафист Пресвятой Богородицы могут читать в храмах по усмотрению духовенства в любое время (верующие и священники могут после службы собраться и исполнить его). Но только раз в году – в ближайшую пятницу - он включен в богослужение. Также его исполняют по-особенному, по четырем разделениям, с торжественным выходом каждый раз духовенства из алтаря для исполнения четверти этого гимна. Это уникальное, очень красивое - эстетически и структурно – богослужение, на котором я очень советую побывать: посмотреть, послушать, помолиться и, конечно, проникнуться его содержанием", - сказал отец Максим Козлов.Он напомнил, что Похвала – значит благодарность. "Этот праздник в древней церкви имел уставное отношение к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Праздник, как и сам акафист, напоминает о чуде Боговоплощения, рассказывает нам о Деве Марии как Богоматери, о ее заступничестве по отношению к человеческому роду. Верующие идут на это службу, чтобы выразить благодарность Богородице, потому что она многим помогает", - заметил священник.По словам отца Максима, акафист был написан, вероятно, в VI или в начале VII века, авторство точно неизвестно, возможно, оно принадлежит великому гимнографу той эпохи преподобному Роману Сладкопевцу. "Слово акафист, от греческого "акафистос", буквально означает гимн, при исполнении которого не сидят, то есть полагается состоять. Акафист, который мы услышим в эту пятницу является прообразом жанра. Все остальные акафисты на протяжении веков писали с него. Это удивительное поэтическое произведение", - заключил собеседник агентства.Великий пост (в этом году длится с 18 марта по 4 мая если считать вместе со Страстной неделей) – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая. В храмах в этот период читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Верующие стараются чаще бывать на богослужениях, исповедоваться и причащаться. В период поста, согласно церковному уставу, нужно, среди прочего, отказаться от употребления мяса, яиц, молока и молочных продуктов, алкоголя, а также, за исключением нескольких дней, – от рыбы и морепродуктов. Впрочем, эти требования из монашеского устава. Мирянам священники рекомендуют как минимум не есть мяса и молочных продуктов, а также не употреблять алкоголь.

https://ria.ru/20240418/post-1774415801.html

https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20240418/post-1850387242.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия