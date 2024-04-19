https://ria.ru/20240419/konfiskatsiya-1941088004.html
МИД России пообещал ответ в случае конфискации активов Западом
МИД России пообещал ответ в случае конфискации активов Западом - РИА Новости, 19.04.2024
МИД России пообещал ответ в случае конфискации активов Западом
В случае конфискации российских активов Западом Россия будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим право на... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:18
2024-04-19T16:18
2024-04-19T16:20
россия
мария захарова
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В случае конфискации российских активов Западом Россия будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим право на ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры", - ответила Захарова на вопрос СМИ относительно возможных ответных мер России на экспроприацию Западом суверенных российских активов, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Она напомнила, что Россия "располагает значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия". "Не собираемся раскрывать их характер, однако арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран широк. Не станем церемониться и в случае попыток использовать обездвиженные российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима. Любые лица и фонды, которые решатся на приобретение таких финансовых инструментов, станут первыми кандидатами на попадание под "контрсанкции" с далеко идущими последствиями для перспектив своей международной деятельности", - предупредила она.
https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Мария Захарова, Санкции в отношении России, Экономика
МИД России пообещал ответ в случае конфискации активов Западом
Захарова: Россия последует принципу взаимности в случае конфискации активов
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
В случае конфискации российских активов Западом Россия будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим право на ответные меры, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры", - ответила Захарова на вопрос СМИ относительно возможных ответных мер России на экспроприацию Западом суверенных российских активов, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Она напомнила, что Россия "располагает значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия". "Не собираемся раскрывать их характер, однако арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран широк. Не станем церемониться и в случае попыток использовать обездвиженные российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима. Любые лица и фонды, которые решатся на приобретение таких финансовых инструментов, станут первыми кандидатами на попадание под "контрсанкции" с далеко идущими последствиями для перспектив своей международной деятельности", - предупредила она.