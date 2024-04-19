Образовательный комплекс "Авиатика" в Лобне откроют к 1 сентября 2024 года
© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства инженерно-технического лицея "Авиатика" в Лобне
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства инженерно-технического лицея "Авиатика" в Лобне
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Инженерно-технический образовательный комплекс "Авиатика" в Лобне, в состав которого войдут два детсада и школа на 2,2 тысячи учащихся, откроют к 1 сентября 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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"Мы проинспектировали школу на 2,2 тысячи мест, которую планируем 1 сентября сдать, также откроем здесь детский сад. Долгое время в микрорайоне Катюшки был дефицит. И самое важное, реконструируем здесь дорогу. Строители очень опытные, поэтому мы вас не подведем. Школу хотим сделать с инженерным уклоном, сегодня очень востребовано и программирование, и физика, и математика. Но гуманитариям здесь тоже будет место", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, в состав комплекса войдут два детских сада на 330 и 100 мест, а также школа на 2,2 тысячи ребят. В новом учебном заведении расположится блок начальной школы на 800 мест, а также основная и старшая школа на 1,4 тысячи мест. Помимо учебных классов там появятся спортивные залы, актовый зал на 575 человек, столовая, библиотечно-информационный центр с читальным залом и ИТ-зоной. А на территории оборудуют физкультурно-спортивную зону с площадками для подвижных игр и местом для проведения общешкольных мероприятий.
Сейчас строительная готовность объекта – почти 60%. Идут кровельные и фасадные работы, устройство внутренних инженерных систем и лифтов.
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