https://ria.ru/20240419/kompleks-1941049143.html

Образовательный комплекс "Авиатика" в Лобне откроют к 1 сентября 2024 года

Образовательный комплекс "Авиатика" в Лобне откроют к 1 сентября 2024 года - РИА Новости, 19.04.2024

Образовательный комплекс "Авиатика" в Лобне откроют к 1 сентября 2024 года

Инженерно-технический образовательный комплекс "Авиатика" в Лобне, в состав которого войдут два детсада и школа на 2,2 тысячи учащихся, откроют к 1 сентября... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:15

2024-04-19T14:15

2024-04-19T14:15

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Инженерно-технический образовательный комплекс "Авиатика" в Лобне, в состав которого войдут два детсада и школа на 2,2 тысячи учащихся, откроют к 1 сентября 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы проинспектировали школу на 2,2 тысячи мест, которую планируем 1 сентября сдать, также откроем здесь детский сад. Долгое время в микрорайоне Катюшки был дефицит. И самое важное, реконструируем здесь дорогу. Строители очень опытные, поэтому мы вас не подведем. Школу хотим сделать с инженерным уклоном, сегодня очень востребовано и программирование, и физика, и математика. Но гуманитариям здесь тоже будет место", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, в состав комплекса войдут два детских сада на 330 и 100 мест, а также школа на 2,2 тысячи ребят. В новом учебном заведении расположится блок начальной школы на 800 мест, а также основная и старшая школа на 1,4 тысячи мест. Помимо учебных классов там появятся спортивные залы, актовый зал на 575 человек, столовая, библиотечно-информационный центр с читальным залом и ИТ-зоной. А на территории оборудуют физкультурно-спортивную зону с площадками для подвижных игр и местом для проведения общешкольных мероприятий. Сейчас строительная готовность объекта – почти 60%. Идут кровельные и фасадные работы, устройство внутренних инженерных систем и лифтов.

https://ria.ru/20230926/detsady-1898608349.html

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Алёна Пава

лобня, московская область (подмосковье), андрей воробьев