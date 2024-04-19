https://ria.ru/20240419/knr-1940999651.html

Китай выступил против эскалации после удара Израиля по Ирану

Китай выступил против эскалации после удара Израиля по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024

Китай выступил против эскалации после удара Израиля по Ирану

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в пятницу удар Израиля по Ирану, заявил, что Китай против действий, ведущих к эскалации. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:41

2024-04-19T11:41

2024-04-19T11:41

в мире

исфахан

китай

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

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ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в пятницу удар Израиля по Ирану, заявил, что Китай против действий, ведущих к эскалации. "Китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения и выступает против любых действий, которые ведут к дальнейшей эскалации и росту напряженности", - сказал Линь Цзянь. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.

https://ria.ru/20240419/udar-1940938111.html

исфахан

китай

израиль

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в мире, исфахан, китай, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем