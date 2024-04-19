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Чэнь Вэньцин посетит Россию для участия в конференции по безопасности
Чэнь Вэньцин посетит Россию для участия в конференции по безопасности - РИА Новости, 19.04.2024
Чэнь Вэньцин посетит Россию для участия в конференции по безопасности
Член Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин 20-28 апреля посетит Россию для участия в конференции по безопасности, сообщил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:55
2024-04-19T10:55
2024-04-19T10:55
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ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Член Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин 20-28 апреля посетит Россию для участия в конференции по безопасности, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК 20-28 апреля посетит Россию для участия в 12-й международной конференции по вопросам безопасности на высоком уровне", - сказал Линь Цзянь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, МИД КНР
Чэнь Вэньцин посетит Россию для участия в конференции по безопасности
Член Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин приедет в Россию на встречу по безопасности