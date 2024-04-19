https://ria.ru/20240419/kitay-1940986368.html

Чэнь Вэньцин посетит Россию для участия в конференции по безопасности

Чэнь Вэньцин посетит Россию для участия в конференции по безопасности - РИА Новости, 19.04.2024

Чэнь Вэньцин посетит Россию для участия в конференции по безопасности

Член Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин 20-28 апреля посетит Россию для участия в конференции по безопасности, сообщил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:55

2024-04-19T10:55

2024-04-19T10:55

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ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Член Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин 20-28 апреля посетит Россию для участия в конференции по безопасности, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК 20-28 апреля посетит Россию для участия в 12-й международной конференции по вопросам безопасности на высоком уровне", - сказал Линь Цзянь.

https://ria.ru/20240217/kitay-1927953799.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, мид кнр