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Чэнь Вэньцин посетит Россию для участия в конференции по безопасности - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:55 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/kitay-1940986368.html
Чэнь Вэньцин посетит Россию для участия в конференции по безопасности
Чэнь Вэньцин посетит Россию для участия в конференции по безопасности - РИА Новости, 19.04.2024
Чэнь Вэньцин посетит Россию для участия в конференции по безопасности
Член Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин 20-28 апреля посетит Россию для участия в конференции по безопасности, сообщил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:55
2024-04-19T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мид кнр
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ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Член Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин 20-28 апреля посетит Россию для участия в конференции по безопасности, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК 20-28 апреля посетит Россию для участия в 12-й международной конференции по вопросам безопасности на высоком уровне", - сказал Линь Цзянь.
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в мире, россия, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, МИД КНР
Чэнь Вэньцин посетит Россию для участия в конференции по безопасности

Член Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин приедет в Россию на встречу по безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Член Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин 20-28 апреля посетит Россию для участия в конференции по безопасности, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК 20-28 апреля посетит Россию для участия в 12-й международной конференции по вопросам безопасности на высоком уровне", - сказал Линь Цзянь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМИД КНР
 
 
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