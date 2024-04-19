https://ria.ru/20240419/kinofestival-1940527144.html

Московский международный кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль - РИА Новости, 19.04.2024

Московский международный кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) – один из старейших в мире. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T03:10

2024-04-19T03:10

2024-04-19T03:10

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москва

россия

московский международный кинофестиваль

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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) – один из старейших в мире.Впервые кинофорум был проведен в 1935 году, жюри тогда возглавил режиссер Сергей Эйзенштейн. Конкурсная программа открывалась фильмом братьев Васильевых "Чапаев" (1934), который получил главный приз. Затем в истории кинофестиваля наступил перерыв, длившийся 24 года.С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно, поэтому официальный отсчет фестиваль ведет с этого времени. Лауреатом первого Московского кинофестиваля в 1959 году стал кинорежиссер Сергей Бондарчук – его фильм "Судьба человека" получил Большой приз.В 1972 году ММКФ был зарегистрирован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как один из крупных и престижных смотров, наравне с фестивалями в Берлине, Каннах, Сан-Себастьяне, Карловых Варах и Венеции. С 1959 по 2000 годы фестиваль проходил раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится ежегодно. Традиционно Московский кинофестиваль проходил в столице в июне, но в 2018 году смотр был перенесен на апрель из-за чемпионата мира по футболу. В 2022 году кинофестиваль по просьбе кинематографистов был перенесен на вторую половину года. В 2023 году ММКФ вновь прошел в апреле. В рамках ММКФ традиционно проходят информационные показы и ретроспективы фильмов лучших представителей мирового кинематографа, дни памяти, круглые столы, научные семинары, конференции, симпозиумы.Программа мероприятия включает: основной конкурс (участвуют не менее 12 полнометражных фильмов), конкурс документального кино (не менее семи полнометражных фильмов продолжительность не менее 61 минуты), конкурс короткометражного кино (не менее 12 короткометражных фильмов), конкурс "Русские премьеры" (не менее семи полнометражных фильмов), а также внеконкурсный показ, ретроспективный показ, российские программы.Отбор фильмов осуществляет отборочная комиссия. К нему допускаются как завершенные фильмы, так и находящиеся в монтаже.Прием заявок осуществляется через онлайн систему на сайте.При отборе фильмов в основной конкурс, конкурсы документального и короткометражного кино предпочтение отдается мировым (фильм прежде не показывался публично) и международным (фильм был выпущен в прокат или публично показан только в стране (странах) производства) премьерам.При отборе картин в конкурс "Русские премьеры" рассматриваются только фильмы с доступной мировой премьерой.При отборе фильмов в внеконкурсные программы современного кино рассматриваются фильмы с доступной для ММКФ российской премьерой (фильм был публично показан за пределами РФ).Расписание показов картин определяет дирекция ММКФ. Каждая из них может быть продемонстрирована на фестивале не более пяти раз, включая показы для прессы.Для оценки фильмов формируются международное жюри основного конкурса, международное жюри конкурса документального кино, международное жюри конкурса короткометражного кино и национальное жюри конкурса "Русские премьеры".Первые шедевры на ММКФ представляли режиссеры Золтан Фабри, Иштван Сабо, Анджей Вайда, Аки Каурисмяки, Атом Эгоян, Кшиштоф Кесьлевский, Асгар Фархади. Друзьями фестиваля были звезды мирового кино Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Симона Синьоре, Ив Монтан, Тосиро Мифунэ, Ричард Бартон, Жан Маре. В числе недавних гостей – актеры Брэд Питт, Квентин Тарантино, Майкл Манн, Джон Малкович, Шиа ла Беф, Шон Пенн, Эдриен Броуди, Тим Бертон.Жюри фестиваля в разные годы возглавляли крупнейшие кинематографисты мира – Тео Ангелопулос, Маргарете фон Тротта, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Жан-Жак Анно, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Павел Лунгин, Мохсен Махмальбаф, Ким Кидук, Брийянте Мендоса и другие. До 1989 года на ММКФ вручались золотые призы, золотые и серебряные медали, премии, специальные призы, с 1989 года главным фестивальным призом стала статуэтка "Святого Георгия". Жюри основного конкурса присуждает главный приз – за лучший фильм (вручается продюсеру фильма), специальный приз жюри (вручается по решению жюри), приз за лучшую режиссерскую работу, за лучшую мужскую и женскую роли.Жюри конкурса документального кино вручает приз за лучший фильм конкурса документального кино, а жюри конкурса короткометражного кино – за лучшую короткометражную картину.Жюри конкурса "Русские премьеры" вручает приз за лучший фильм конкурса "Русские премьеры".Оргкомитет и дирекция ММКФ награждают призом за вклад в мировой кинематограф и специальным призом за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского "Верю. Константин Станиславский".На ММКФ также учреждены приз жюри российской кинокритики за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма), приз зрительских симпатий лучшему фильму основного конкурса согласно опросам зрителей (вручается режиссеру фильма), приз Федерации киноклубов России за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма).С 2016 года официальным партнером и ювелиром ММКФ была швейцарская компания Chopard. С 2021 года в роли официального партнера московского международного кинофестиваля выступает ювелирная компания Mercury. Она изготовила главные призы кинофестиваля: статуэтки Святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона. Фигура "Золотого Святого Георгия" выполнена из позолоченного серебра, фигура "Серебряного Святого Георгия" – из серебра. Каменное основание статуэтки сделано из змеевика, на котором расположен золотой логотип Mercury. "Золотой Святой Георгий" вручают за "Лучший фильм конкурсной программы" и "За вклад в мировой кинематограф". "Серебряными Святыми Георгиями" награждают лауреатов в семи номинациях.Оригинальным дизайном выделяется специальная премия "Верю. Константин Станиславский", учрежденная в 1999 году. Ее были удостоены знаменитые актеры Джек Николсон и Жанна Моро, Мерил Стрип и Харви Кейтель, Фанни Ардан и Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье и Олег Янковский, Катрин Денев и Рэйф Файнс, Хелен Миррен и многие другие. С 1999 года президентом ММКФ является российский режиссер и актер Никита Михалков. Председатель отборочной комиссии – Иван Кудрявцев.В 2023 году 45-й Московский международный кинофестиваль прошел 20-27 апреля.Председателем жюри основного конкурса ММКФ стал кинематографист Рахуль Равель (Индия), документального кино – режиссер Хао Юнь (Китай), короткометражного – режиссер, сценарист и актер Джорджо Куньо (Италия)."Золотой Святой Георгий" за лучший фильм достался картине "Три брата", режиссер Франсиско Папарелья (Чили, Аргентина). "Серебряного Святого Георгия" за лучшее исполнение женской роли получила Кахо Сэто, "Хрупкие цветы в потоке дней", режиссер Ютака Цунэмати (Япония), а за лучшее исполнение мужской роли – Фернандо Арсе, "Те, кто внизу", режиссер Алехандро Кирога (Уругвай, Колумбия, Аргентина, Бразилия, Боливия). "Серебряного Святого Георгия" за лучшую режиссерскую работу удостоился Тонатию Гарсия, "Черная луна" (Мексика). "Серебряный Святой Георгий" за лучший фильм конкурса "Русские премьеры" получила картина "Край надломленной луны", режиссер Светлана Самошина. Специальный приз жюри "Серебряный Святой Георгий" достался фильму "ФИ 1.618", режиссер Теодор Ушев (Болгария, Канада)."Серебряный Святой Георгий" за лучший фильм конкурса документального кино был присужден ленте "История российских тюрем. Владимирский централ", режиссер Юлия Бобкова (Россия). "Серебряный Святой Георгий" за лучший фильм конкурса короткометражного кино получила картина "Всё", режиссер Лу Хэлай (Китай).Приз за вклад в мировой кинематограф был вручен режиссеру Карену Шахназарову.В 2024 году 46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. В нем участвуют около 260 фильмов из более чем 50 стран. Председателем жюри основного конкурса ММКФ стал режиссер, сценарист, продюсер Фридрик Тор Фридрикссон (Исландия). Жюри конкурса документального кино возглавил Рехад Десай (ЮАР), конкурса короткометражного кино – режиссер, сценарист и кинокритик Абделила эль-Джаухарим (Марокко). Председателем жюри конкурса "Русские премьеры" стал продюсер кино и телевидения Александр Акопов.В рамках ММКФ также пройдет фестиваль стран БРИКС, куда вошли пять фильмов из России, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Египта. Возглавит жюри БРИКС российский режиссер и продюсер Алексей Пиманов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, россия, московский международный кинофестиваль