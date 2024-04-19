https://ria.ru/20240419/khirurg-1940929476.html

Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу

Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу - РИА Новости, 19.04.2024

Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу

Хирург Алексей Дикарев, сообщавший об увольнении из медвуза Кубани после проведения уникальной операции, во время которой он пришил ребенку нос, губы и щеки,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T00:47

2024-04-19T00:47

2024-04-19T10:58

общество

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 19 апр – РИА Новости. Хирург Алексей Дикарев, сообщавший об увольнении из медвуза Кубани после проведения уникальной операции, во время которой он пришил ребенку нос, губы и щеки, откушенные псом, заявил в соцсети, что возобновит работу в КубГМУ.В минувшую пятницу Дикарев рассказал РИА Новости, что три недели назад он пришил ребенку, пострадавшему от нападения пса в Карачаево-Черкесии, откушенные нос, губы и щеки. По словам хирурга, операция в таком объеме стала первой в мире, мальчик находится в стабильном состоянии, а оторванный лоскут прижился на 75%. Дикарев также отметил, что альтернативой операции могла стать трансплантация лица от другого человека, что для пациента означало бы пожизненный прием седативных препаратов. Затем Дикарев рассказал в соцсети, что в вузе его попросили написать увольнительную. Однако в пресс-службе Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) сообщили РИА Новости, что Дикарев написал заявление на увольнение по собственному желанию в начале апреля. Возможным нарушением трудовых прав хирурга заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, а в краевом СУСК началась проверка."Все недоразумения устранены. Претензий к кубанскому мединституту, к ректору — господину (Сергею) Алексеенко у меня нет, как впрочем и не было. Это были итоги недопонимания, связанные с некорректностью подачи информации. Институту желаю успехов, есть предположение, что мы продолжим даже возможно в большем объеме и количестве. Я буду только счастлив и рад", — сказал Дикарев в видеообращении.

https://ria.ru/20240417/bastrykin-1940678506.html

https://ria.ru/20240418/vrach-1940648991.html

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общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)