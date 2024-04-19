Рейтинг@Mail.ru
Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 19.04.2024 (обновлено: 10:58 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/khirurg-1940929476.html
Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу
Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу - РИА Новости, 19.04.2024
Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу
Хирург Алексей Дикарев, сообщавший об увольнении из медвуза Кубани после проведения уникальной операции, во время которой он пришил ребенку нос, губы и щеки,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T00:47
2024-04-19T10:58
общество
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940644569_0:369:960:909_1920x0_80_0_0_9c36ca44817f54b8f130a798240bc0f8.jpg
КРАСНОДАР, 19 апр – РИА Новости. Хирург Алексей Дикарев, сообщавший об увольнении из медвуза Кубани после проведения уникальной операции, во время которой он пришил ребенку нос, губы и щеки, откушенные псом, заявил в соцсети, что возобновит работу в КубГМУ.В минувшую пятницу Дикарев рассказал РИА Новости, что три недели назад он пришил ребенку, пострадавшему от нападения пса в Карачаево-Черкесии, откушенные нос, губы и щеки. По словам хирурга, операция в таком объеме стала первой в мире, мальчик находится в стабильном состоянии, а оторванный лоскут прижился на 75%. Дикарев также отметил, что альтернативой операции могла стать трансплантация лица от другого человека, что для пациента означало бы пожизненный прием седативных препаратов. Затем Дикарев рассказал в соцсети, что в вузе его попросили написать увольнительную. Однако в пресс-службе Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) сообщили РИА Новости, что Дикарев написал заявление на увольнение по собственному желанию в начале апреля. Возможным нарушением трудовых прав хирурга заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, а в краевом СУСК началась проверка."Все недоразумения устранены. Претензий к кубанскому мединституту, к ректору — господину (Сергею) Алексеенко у меня нет, как впрочем и не было. Это были итоги недопонимания, связанные с некорректностью подачи информации. Институту желаю успехов, есть предположение, что мы продолжим даже возможно в большем объеме и количестве. Я буду только счастлив и рад", — сказал Дикарев в видеообращении.
https://ria.ru/20240417/bastrykin-1940678506.html
https://ria.ru/20240418/vrach-1940648991.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940644569_0:279:960:999_1920x0_80_0_0_cfe05333962044f5e8c04458339db338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу

Хирург Дикарев, пришивший ребенку откушенную псом часть лица, возобновит работу

© Фото : предоставлено хирургом Алексеем ДикаревымАлексей Дикарев
Алексей Дикарев - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : предоставлено хирургом Алексеем Дикаревым
Алексей Дикарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 апр – РИА Новости. Хирург Алексей Дикарев, сообщавший об увольнении из медвуза Кубани после проведения уникальной операции, во время которой он пришил ребенку нос, губы и щеки, откушенные псом, заявил в соцсети, что возобновит работу в КубГМУ.
В минувшую пятницу Дикарев рассказал РИА Новости, что три недели назад он пришил ребенку, пострадавшему от нападения пса в Карачаево-Черкесии, откушенные нос, губы и щеки. По словам хирурга, операция в таком объеме стала первой в мире, мальчик находится в стабильном состоянии, а оторванный лоскут прижился на 75%. Дикарев также отметил, что альтернативой операции могла стать трансплантация лица от другого человека, что для пациента означало бы пожизненный прием седативных препаратов.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов
17 апреля, 22:42
Затем Дикарев рассказал в соцсети, что в вузе его попросили написать увольнительную. Однако в пресс-службе Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) сообщили РИА Новости, что Дикарев написал заявление на увольнение по собственному желанию в начале апреля. Возможным нарушением трудовых прав хирурга заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, а в краевом СУСК началась проверка.
"Все недоразумения устранены. Претензий к кубанскому мединституту, к ректору — господину (Сергею) Алексеенко у меня нет, как впрочем и не было. Это были итоги недопонимания, связанные с некорректностью подачи информации. Институту желаю успехов, есть предположение, что мы продолжим даже возможно в большем объеме и количестве. Я буду только счастлив и рад", — сказал Дикарев в видеообращении.
Алексей Дикарев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
"Такую операцию еще не делали". Почему уволили хирурга, спасшего ребенка
Вчера, 08:00
 
ОбществоРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала