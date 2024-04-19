https://ria.ru/20240419/khamas-1940937075.html

ХАМАС осудило блокировку США резолюции по Палестине в СБ ООН

ХАМАС осудило блокировку США резолюции по Палестине в СБ ООН - РИА Новости, 19.04.2024

ХАМАС осудило блокировку США резолюции по Палестине в СБ ООН

Палестинское движение ХАМАС осудило блокировку США в Совбезе ООН резолюции с рекомендацией принять Палестину в состав организации, призвав мир поддержать борьбу РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T04:02

2024-04-19T04:02

2024-04-19T04:02

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 19 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС осудило блокировку США в Совбезе ООН резолюции с рекомендацией принять Палестину в состав организации, призвав мир поддержать борьбу палестинцев за их право на самоопределение. Ранее США наложили вето на резолюцию Алжиру, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали за. "Это (блокировка США резолюции) подтверждает их позицию против нашего палестинского народа, его права на самоопределение и создание независимого палестинского государства, а также свою полную поддержку фашистского оккупационного образования в его лишении прав нашего палестинского народа и попытках ликвидировать палестинское дело", - говорится в распространенном заявлении ХАМАС. Движение отметило, что "палестинский народ будет продолжать свою борьбу и сопротивление до тех пор, пока не победит оккупацию и не создаст свое независимое, суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме". "Мы самым решительным образом осуждаем американскую позицию, лояльную к оккупационному режиму, и призываем международное сообщество… поддержать борьбу нашего палестинского народа и его законное право на самоопределение", - говорится в заявлении. Также в своем заявлении палестинское движение поблагодарило все страны, проголосовавшие за проект резолюции. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

https://ria.ru/20240419/palestina-1940927840.html

https://ria.ru/20240123/sozdanie-1923101230.html

сша

палестина

алжир (провинция)

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в мире, сша, палестина, алжир (провинция), оон, хамас, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году