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Главу Фокино в Приморье обвинили в халатности, повлекшей смерть женщины - РИА Новости, 19.04.2024
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02:27 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/khalatnost-1940934178.html
Главу Фокино в Приморье обвинили в халатности, повлекшей смерть женщины
Главу Фокино в Приморье обвинили в халатности, повлекшей смерть женщины - РИА Новости, 19.04.2024
Главу Фокино в Приморье обвинили в халатности, повлекшей смерть женщины
Главе ЗАТО Фокино в Приморье Александру Баранову предъявлено обвинение в халатности после того того, как жительница острова Путятина из-за затянувшегося ремонта РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T02:27
2024-04-19T02:27
происшествия
фокино
россия
приморский край
александр баранов
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Главе ЗАТО Фокино в Приморье Александру Баранову предъявлено обвинение в халатности после того того, как жительница острова Путятина из-за затянувшегося ремонта судна не смогла вовремя добраться до больницы и скончалась, сообщает региональное СУСК РФ. Остров Путятина оставался без регулярного сообщения с материком с лета 2022 года до 16 января 2023 года из-за затянувшегося ремонта плашкоута "Путятин". Замминистра транспорта Приморья Григорий Плотницкий, не сумевший возобновить рейсы плашкоута до Нового года, был отправлен в отставку. СУСК по Приморскому краю были возбуждены уголовные дела по факту срыва сроков ремонта плашкоута и предоставления субсидий на 14,5 миллиона рублей компании-перевозчику во время простоя судна. В январе 2023 года скончалась многодетная жительница Путятина, не получившая вовремя медицинскую помощь – из-за отсутствия паромного сообщения она добиралась до больницы на материке почти сутки после ухудшения самочувствия и осмотра фельдшером на острове. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. После трагического случая глава поселка Путятин написала заявление об увольнении. "Следователями СК предъявлено обвинение в халатности главе ЗАТО Фокино Александру Баранову. По версии следствия, с июля 2022-го по январь 2023-го обвиняемый, проявив преступную небрежность, не исполнил свои обязанности по обеспечению транспортировки лиц, проживающих в поселке Путятин, на материковую часть ЗАТО Фокино, а именно не обеспечил своевременного финансирования ремонта судна СП "Путятин", а также не организовал работу администрации при получении сообщения о необходимости транспортировки 35-летней женщины на материковую часть в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным СУСК, женщина скончалась из-за несвоевременного обращения в больницу. Обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела по части 1 статьи 293 "Халатность". Мера пресечения Баранову пока не избрана, уточнили журналистам в СУСК.
https://ria.ru/20240202/kolodets-1925111532.html
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происшествия, фокино, россия, приморский край, александр баранов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Фокино, Россия, Приморский край, Александр Баранов, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу Фокино в Приморье обвинили в халатности, повлекшей смерть женщины

Главу Фокино в Приморье обвинили в смерти женщины на острове из-за поломки судна

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Главе ЗАТО Фокино в Приморье Александру Баранову предъявлено обвинение в халатности после того того, как жительница острова Путятина из-за затянувшегося ремонта судна не смогла вовремя добраться до больницы и скончалась, сообщает региональное СУСК РФ.
Остров Путятина оставался без регулярного сообщения с материком с лета 2022 года до 16 января 2023 года из-за затянувшегося ремонта плашкоута "Путятин". Замминистра транспорта Приморья Григорий Плотницкий, не сумевший возобновить рейсы плашкоута до Нового года, был отправлен в отставку. СУСК по Приморскому краю были возбуждены уголовные дела по факту срыва сроков ремонта плашкоута и предоставления субсидий на 14,5 миллиона рублей компании-перевозчику во время простоя судна. В январе 2023 года скончалась многодетная жительница Путятина, не получившая вовремя медицинскую помощь – из-за отсутствия паромного сообщения она добиралась до больницы на материке почти сутки после ухудшения самочувствия и осмотра фельдшером на острове. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. После трагического случая глава поселка Путятин написала заявление об увольнении.
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2 февраля, 19:07
"Следователями СК предъявлено обвинение в халатности главе ЗАТО Фокино Александру Баранову. По версии следствия, с июля 2022-го по январь 2023-го обвиняемый, проявив преступную небрежность, не исполнил свои обязанности по обеспечению транспортировки лиц, проживающих в поселке Путятин, на материковую часть ЗАТО Фокино, а именно не обеспечил своевременного финансирования ремонта судна СП "Путятин", а также не организовал работу администрации при получении сообщения о необходимости транспортировки 35-летней женщины на материковую часть в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, женщина скончалась из-за несвоевременного обращения в больницу.
Обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела по части 1 статьи 293 "Халатность". Мера пресечения Баранову пока не избрана, уточнили журналистам в СУСК.
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ПроисшествияФокиноРоссияПриморский крайАлександр БарановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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