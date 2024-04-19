https://ria.ru/20240419/khalatnost-1940934178.html

Главу Фокино в Приморье обвинили в халатности, повлекшей смерть женщины

Главу Фокино в Приморье обвинили в халатности, повлекшей смерть женщины - РИА Новости, 19.04.2024

Главу Фокино в Приморье обвинили в халатности, повлекшей смерть женщины

Главе ЗАТО Фокино в Приморье Александру Баранову предъявлено обвинение в халатности после того того, как жительница острова Путятина из-за затянувшегося ремонта РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T02:27

2024-04-19T02:27

2024-04-19T02:27

происшествия

фокино

россия

приморский край

александр баранов

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Главе ЗАТО Фокино в Приморье Александру Баранову предъявлено обвинение в халатности после того того, как жительница острова Путятина из-за затянувшегося ремонта судна не смогла вовремя добраться до больницы и скончалась, сообщает региональное СУСК РФ. Остров Путятина оставался без регулярного сообщения с материком с лета 2022 года до 16 января 2023 года из-за затянувшегося ремонта плашкоута "Путятин". Замминистра транспорта Приморья Григорий Плотницкий, не сумевший возобновить рейсы плашкоута до Нового года, был отправлен в отставку. СУСК по Приморскому краю были возбуждены уголовные дела по факту срыва сроков ремонта плашкоута и предоставления субсидий на 14,5 миллиона рублей компании-перевозчику во время простоя судна. В январе 2023 года скончалась многодетная жительница Путятина, не получившая вовремя медицинскую помощь – из-за отсутствия паромного сообщения она добиралась до больницы на материке почти сутки после ухудшения самочувствия и осмотра фельдшером на острове. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. После трагического случая глава поселка Путятин написала заявление об увольнении. "Следователями СК предъявлено обвинение в халатности главе ЗАТО Фокино Александру Баранову. По версии следствия, с июля 2022-го по январь 2023-го обвиняемый, проявив преступную небрежность, не исполнил свои обязанности по обеспечению транспортировки лиц, проживающих в поселке Путятин, на материковую часть ЗАТО Фокино, а именно не обеспечил своевременного финансирования ремонта судна СП "Путятин", а также не организовал работу администрации при получении сообщения о необходимости транспортировки 35-летней женщины на материковую часть в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным СУСК, женщина скончалась из-за несвоевременного обращения в больницу. Обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела по части 1 статьи 293 "Халатность". Мера пресечения Баранову пока не избрана, уточнили журналистам в СУСК.

https://ria.ru/20240202/kolodets-1925111532.html

https://ria.ru/20231010/mer-1901650243.html

фокино

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приморский край

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происшествия, фокино, россия, приморский край, александр баранов, следственный комитет россии (ск рф)