Главу Фокино в Приморье обвинили в халатности, повлекшей смерть женщины
Главу Фокино в Приморье обвинили в смерти женщины на острове из-за поломки судна
суд. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Главе ЗАТО Фокино в Приморье Александру Баранову предъявлено обвинение в халатности после того того, как жительница острова Путятина из-за затянувшегося ремонта судна не смогла вовремя добраться до больницы и скончалась, сообщает региональное СУСК РФ.
Остров Путятина оставался без регулярного сообщения с материком с лета 2022 года до 16 января 2023 года из-за затянувшегося ремонта плашкоута "Путятин". Замминистра транспорта Приморья Григорий Плотницкий, не сумевший возобновить рейсы плашкоута до Нового года, был отправлен в отставку. СУСК по Приморскому краю были возбуждены уголовные дела по факту срыва сроков ремонта плашкоута и предоставления субсидий на 14,5 миллиона рублей компании-перевозчику во время простоя судна. В январе 2023 года скончалась многодетная жительница Путятина, не получившая вовремя медицинскую помощь – из-за отсутствия паромного сообщения она добиралась до больницы на материке почти сутки после ухудшения самочувствия и осмотра фельдшером на острове. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. После трагического случая глава поселка Путятин написала заявление об увольнении.
"Следователями СК предъявлено обвинение в халатности главе ЗАТО Фокино Александру Баранову. По версии следствия, с июля 2022-го по январь 2023-го обвиняемый, проявив преступную небрежность, не исполнил свои обязанности по обеспечению транспортировки лиц, проживающих в поселке Путятин, на материковую часть ЗАТО Фокино, а именно не обеспечил своевременного финансирования ремонта судна СП "Путятин", а также не организовал работу администрации при получении сообщения о необходимости транспортировки 35-летней женщины на материковую часть в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, женщина скончалась из-за несвоевременного обращения в больницу.
Обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела по части 1 статьи 293 "Халатность". Мера пресечения Баранову пока не избрана, уточнили журналистам в СУСК.
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