https://ria.ru/20240419/kazakhstan-1941092025.html

В Казахстане запретили вейпы

В Казахстане запретили вейпы - РИА Новости, 19.04.2024

В Казахстане запретили вейпы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:32

2024-04-19T16:32

2024-04-19T16:32

казахстан

касым-жомарт токаев

в мире

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АЛМА-АТА, 19 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", которым в том числе запрещается продажа и распространение вейпов, сообщает пресс-служба главы государства. "Законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу (вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования)", - сообщает в пятницу пресс-служба. Сообщается, что закон направлен на реализацию поручений президента по внедрению системы юридической и финансовой защиты и повышению ответственности медицинских работников, а также по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ.

https://ria.ru/20240326/veyp-1935814665.html

https://ria.ru/20240126/zakonoproekt-1923555353.html

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, касым-жомарт токаев, в мире