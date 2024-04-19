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В Казахстане запретили вейпы - РИА Новости, 19.04.2024
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16:32 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/kazakhstan-1941092025.html
В Казахстане запретили вейпы
В Казахстане запретили вейпы - РИА Новости, 19.04.2024
В Казахстане запретили вейпы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:32
2024-04-19T16:32
казахстан
касым-жомарт токаев
в мире
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АЛМА-АТА, 19 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", которым в том числе запрещается продажа и распространение вейпов, сообщает пресс-служба главы государства. "Законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу (вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования)", - сообщает в пятницу пресс-служба. Сообщается, что закон направлен на реализацию поручений президента по внедрению системы юридической и финансовой защиты и повышению ответственности медицинских работников, а также по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ.
https://ria.ru/20240326/veyp-1935814665.html
https://ria.ru/20240126/zakonoproekt-1923555353.html
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казахстан, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, В мире
В Казахстане запретили вейпы

Президент Казахстана Токаев запретил продажу и распространение вейпов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВейп
Вейп - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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АЛМА-АТА, 19 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", которым в том числе запрещается продажа и распространение вейпов, сообщает пресс-служба главы государства.
"Законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу (вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования)", - сообщает в пятницу пресс-служба.
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Сообщается, что закон направлен на реализацию поручений президента по внедрению системы юридической и финансовой защиты и повышению ответственности медицинских работников, а также по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ.
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