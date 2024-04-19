https://ria.ru/20240419/kavkaz-1941048482.html

Страны G7 призвали Ереван и Баку придерживаться мирного процесса

Страны G7 призвали Ереван и Баку придерживаться мирного процесса - РИА Новости, 19.04.2024

Страны G7 призвали Ереван и Баку придерживаться мирного процесса

Главы МИД G7 призвали Армению и Азербайджан придерживаться мирного процесса на основании принципов неприменения силы и неприкосновенности границ, говорится в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:10

2024-04-19T14:10

2024-04-19T14:10

в мире

азербайджан

армения

g7

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД G7 призвали Армению и Азербайджан придерживаться мирного процесса на основании принципов неприменения силы и неприкосновенности границ, говорится в заявлении "семерки". "Мы призываем Армению и Азербайджан оставаться полностью приверженными мирному процессу для достижения достойного и прочного мира, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности", - говорится в тексте документа. Страны "семерки" подчеркнули, что дальнейшая эскалация конфликта была бы неприемлема. "Мы призываем Азербайджан полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и поощряем соответствующие шаги для обеспечения безопасного и устойчивого возвращения беженцев и перемещенных лиц, желающих вернуться в свои дома", - сообщается в заявлении. Кроме того, G7 и ее члены выразили готовность содействовать дальнейшим конструктивным контактам на всех уровнях, особенно в рамках установленных переговорных рамок, предоставленных ЕС и США.

https://ria.ru/20240418/pashinyan-1940689971.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, g7, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе