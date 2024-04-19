https://ria.ru/20240419/kavkaz-1941048482.html
Страны G7 призвали Ереван и Баку придерживаться мирного процесса
Страны G7 призвали Ереван и Баку придерживаться мирного процесса - РИА Новости, 19.04.2024
Страны G7 призвали Ереван и Баку придерживаться мирного процесса
Главы МИД G7 призвали Армению и Азербайджан придерживаться мирного процесса на основании принципов неприменения силы и неприкосновенности границ, говорится в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:10
2024-04-19T14:10
2024-04-19T14:10
в мире
азербайджан
армения
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урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД G7 призвали Армению и Азербайджан придерживаться мирного процесса на основании принципов неприменения силы и неприкосновенности границ, говорится в заявлении "семерки". "Мы призываем Армению и Азербайджан оставаться полностью приверженными мирному процессу для достижения достойного и прочного мира, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности", - говорится в тексте документа. Страны "семерки" подчеркнули, что дальнейшая эскалация конфликта была бы неприемлема. "Мы призываем Азербайджан полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и поощряем соответствующие шаги для обеспечения безопасного и устойчивого возвращения беженцев и перемещенных лиц, желающих вернуться в свои дома", - сообщается в заявлении. Кроме того, G7 и ее члены выразили готовность содействовать дальнейшим конструктивным контактам на всех уровнях, особенно в рамках установленных переговорных рамок, предоставленных ЕС и США.
https://ria.ru/20240418/pashinyan-1940689971.html
https://ria.ru/20240417/azerbaydzhana-1940526683.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, g7, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, G7, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Страны G7 призвали Ереван и Баку придерживаться мирного процесса
Главы МИД G7 призвали Ереван и Баку не применять силу при урегулировании
КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД G7 призвали Армению и Азербайджан придерживаться мирного процесса на основании принципов неприменения силы и неприкосновенности границ, говорится в заявлении "семерки".
"Мы призываем Армению и Азербайджан оставаться полностью приверженными мирному процессу для достижения достойного и прочного мира, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности", - говорится в тексте документа. Страны "семерки" подчеркнули, что дальнейшая эскалация конфликта была бы неприемлема.
"Мы призываем Азербайджан полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и поощряем соответствующие шаги для обеспечения безопасного и устойчивого возвращения беженцев и перемещенных лиц, желающих вернуться в свои дома", - сообщается в заявлении.
Кроме того, G7 и ее члены выразили готовность содействовать дальнейшим конструктивным контактам на всех уровнях, особенно в рамках установленных переговорных рамок, предоставленных ЕС
и США
.