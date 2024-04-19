https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html

Акела промахнулся, а Израиль кончился

Акела промахнулся, а Израиль кончился - РИА Новости, 19.04.2024

Акела промахнулся, а Израиль кончился

После сегодняшнего ночного удара по территории Ирана дронами якобы неизвестного происхождения и неофициально-медийным взятием Тель-Авивом на себя... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:54

2024-04-19T11:54

2024-04-19T12:21

аналитика

израиль

иран

тегеран (город)

обострение ситуации между ираном и израилем

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После сегодняшнего ночного удара по территории Ирана дронами якобы неизвестного происхождения и неофициально-медийным взятием Тель-Авивом на себя ответственности за него стало очевидно, что Израилю предстоит болезненно расхлебывать кашу, которую он сам и заварил ударом по консульству Тегерана в Дамаске.Ответ Ирана недельной давности в виде самой массированной в истории страны ракетно-дроновой атаки поначалу вызвал противоречивые оценки: такая накачка ожиданий, такой фейерверк, а результат фактически нулевой — практически никаких разрушений, да и львиная доля запущенных средств была перехвачена ПВО. Однако по мере оседания пыли и остывания эмоций стало очевидно, что произведенный удар стал серьезным успехом Тегерана.Военные специалисты выделяют несколько основных моментов:В общем, Иран недвусмысленно показал всему миру, что при желании он может обеспечить Израилю очень серьезные неприятности — просто на этот раз он не счел это необходимым. При этом Тегеран прямо заявил, что если Израиль в ответ нанесет удар по иранской территории, реакция будет немедленная и куда более жесткая.И после этого американцы буквально повисли на руках Тель-Авива, настаивая, чтобы тот счел инцидент исчерпанным: атака Ирана компенсировала удар по его консульству — дело закрыто. Однако со стороны израильских властей и военных звучали жесткие заявления и обещания возмездия.Обычно такая агрессивная позиция израильтян воспринимается как не очень адекватная. Но на самом деле ситуация сложнее.Израиль десятилетиями позиционирует себя как осажденную дикарями, но непобедимую крепость высокой цивилизации — непобедимую именно в силу своей технологической продвинутости над многочисленными, но отсталыми "тапочниками". Иранская атака разрушила оба этих мифа, обнажив для всех израильскую уязвимость. Руководство Израиля абсолютно верно понимает, что для всего Ближнего Востока это стало сигналом о растущей слабости еврейского государства и вдохновением для антиизраильских настроений. А учитывая события последних месяцев и действия израильтян в Газе, желающих поквитаться с ними в регионе становится все больше.Так что стремление Тель-Авива ответить Тегерану вполне понятно: Израиль вступил в очень опасный этап своей истории, который даже может стать для него фатальным, и сейчас ему очень важно показать, что он не боится и у него есть силы сражаться с любым противником.Вот только выяснилось, что Иран своей атакой загнал израильские власти в угол, из которого просто нет хорошего выхода. Тель-Авив не может себе позволить — да и американцы не дадут — полноценное нападение, соразмерное атаке Тегерана. В результате был выбран вариант, осуществленный сегодня ночью: "ограниченный" и "слабый" псевдоанонимный удар, не повлекший серьезных последствий и как бы не дающий повода для развернутой в полную силу реакции Тегерана, — и признания в СМИ, что "Израиль не возьмет на себя ответственность за нападение по стратегическим причинам".Мелкие "укусы", конечно, неприятны, да и соразмерная адекватная реакция на них затруднительна. Россия это знает на собственном опыте, когда украинские дроны долетают до наших предприятий и аэродромов в глубине территории страны. Вот только эти удары подтверждают, что на большее противник просто не способен и переломить неблагоприятную для него в целом ситуацию не может, то есть по существу это является свидетельством его слабости.Главным итогом событий последних недель стала очевидность для всех, что Израиль утратил свое многолетнее превосходство над откровенно враждебным окружением. Ничего хорошего данное откровение ему не сулит — и что самое ироничное, Тель-Авив организовал произошедшее собственными руками.

https://ria.ru/20240419/izrail-1940978456.html

https://ria.ru/20240419/smi-1940959784.html

https://ria.ru/20240419/iran-1940983715.html

https://ria.ru/20240419/iran-1940967501.html

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иран

тегеран (город)

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аналитика, израиль, иран, тегеран (город), обострение ситуации между ираном и израилем