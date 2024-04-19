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"Слабенько!" Израильский министр прокомментировал удар по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
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10:22 19.04.2024 (обновлено: 10:29 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/izrail-1940978456.html
"Слабенько!" Израильский министр прокомментировал удар по Ирану
"Слабенько!" Израильский министр прокомментировал удар по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
"Слабенько!" Израильский министр прокомментировал удар по Ирану
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в социальной сети X, комментируя информацию о приписываемом Израилю ударе по Ирану, назвал его слабым. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:22
2024-04-19T10:29
в мире
израиль
иран
исфахан
ликуд
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в социальной сети X, комментируя информацию о приписываемом Израилю ударе по Ирану, назвал его слабым. &quot;Слабенько!&quot; - написал крайне правый политик в социальной сети X.В то же время депутат парламента от правящей партии "Ликуд" Тали Готлиб назвала утро пятницы моментом, "когда высоко и гордо поднята голова", добавив, что "Израиль является сильной и могущественной страной", способной вернуть сдерживающий потенциал. Позднее в интервью израильской государственной радиостанции Kan она заявила, что ее фраза в социальной сети X не являлась утверждением, что Израиль атаковал Иран. "Я не говорю, что мы напали на Иран. Но если бы мы это сделали, то сказать об этом вслух и с гордостью должен премьер-министр. Я не верю в двусмысленность", - заявила Готлиб. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. На протяжении всей недели израильский военно-политический кабмин обсуждал опции ответа на эту атаку.
https://ria.ru/20240419/smi-1940959784.html
https://ria.ru/20240419/nbc-1940951070.html
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в мире, израиль, иран, исфахан, ликуд, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Исфахан, Ликуд, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
"Слабенько!" Израильский министр прокомментировал удар по Ирану

Глава Нацбезопасности Израиля Бен-Гвир назвал удар по Ирану слабым

© AFP 2024 / GIL COHEN-MAGENМинистр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AFP 2024 / GIL COHEN-MAGEN
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в социальной сети X, комментируя информацию о приписываемом Израилю ударе по Ирану, назвал его слабым.
«

"Слабенько!" - написал крайне правый политик в социальной сети X.

Израильский военный корабль патрулирует Средиземное море после ночной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
СМИ: удар по Ирану нанесли так, чтобы в Тегеране могли его "стерпеть"
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В то же время депутат парламента от правящей партии "Ликуд" Тали Готлиб назвала утро пятницы моментом, "когда высоко и гордо поднята голова", добавив, что "Израиль является сильной и могущественной страной", способной вернуть сдерживающий потенциал.
Позднее в интервью израильской государственной радиостанции Kan она заявила, что ее фраза в социальной сети X не являлась утверждением, что Израиль атаковал Иран.
"Я не говорю, что мы напали на Иран. Но если бы мы это сделали, то сказать об этом вслух и с гордостью должен премьер-министр. Я не верю в двусмысленность", - заявила Готлиб.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. На протяжении всей недели израильский военно-политический кабмин обсуждал опции ответа на эту атаку.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
СМИ: Израиль не выпускал предупреждений для граждан после удара по Ирану
07:55
 
В миреИзраильИранИсфаханЛикудОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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