https://ria.ru/20240419/izrail-1940978456.html

"Слабенько!" Израильский министр прокомментировал удар по Ирану

"Слабенько!" Израильский министр прокомментировал удар по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024

"Слабенько!" Израильский министр прокомментировал удар по Ирану

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в социальной сети X, комментируя информацию о приписываемом Израилю ударе по Ирану, назвал его слабым. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:22

2024-04-19T10:22

2024-04-19T10:29

в мире

израиль

иран

исфахан

ликуд

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в социальной сети X, комментируя информацию о приписываемом Израилю ударе по Ирану, назвал его слабым. "Слабенько!" - написал крайне правый политик в социальной сети X.В то же время депутат парламента от правящей партии "Ликуд" Тали Готлиб назвала утро пятницы моментом, "когда высоко и гордо поднята голова", добавив, что "Израиль является сильной и могущественной страной", способной вернуть сдерживающий потенциал. Позднее в интервью израильской государственной радиостанции Kan она заявила, что ее фраза в социальной сети X не являлась утверждением, что Израиль атаковал Иран. "Я не говорю, что мы напали на Иран. Но если бы мы это сделали, то сказать об этом вслух и с гордостью должен премьер-министр. Я не верю в двусмысленность", - заявила Готлиб. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. На протяжении всей недели израильский военно-политический кабмин обсуждал опции ответа на эту атаку.

https://ria.ru/20240419/smi-1940959784.html

https://ria.ru/20240419/nbc-1940951070.html

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в мире, израиль, иран, исфахан, ликуд, обострение ситуации между ираном и израилем