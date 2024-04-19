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Эксперты предположили, каким будет ответный удар Израиля по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
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01:23 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/izrail-1940931543.html
Эксперты предположили, каким будет ответный удар Израиля по Ирану
Эксперты предположили, каким будет ответный удар Израиля по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
Эксперты предположили, каким будет ответный удар Израиля по Ирану
Израиль вполне может нанести ответный удар по Ирану, но он будет носить ограниченный характер, заявили РИА Новости египетские военные эксперты. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T01:23
2024-04-19T01:23
израиль
иран
каир (город)
биньямин нетаньяху
бени ганц
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
в мире
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КАИР, 19 апр - РИА Новости. Израиль вполне может нанести ответный удар по Ирану, но он будет носить ограниченный характер, заявили РИА Новости египетские военные эксперты. "На Израиль оказывается международное давление, чтобы ответ был ограниченным и взвешенным", - отмечает эксперт в вопросах стратегии Самир Фараг. Фараг подчеркнул, что считает маловероятным сценарий израильского удара по иранским ядерным объектам. "Это маловероятно, условия сейчас не позволяют Израилю это сделать", - сказал эксперт. По его мнению, существует сценарий, что Израиль совершит воздушную и ракетную операцию ограниченного масштаба, в ходе которой нанесет удары по одной из иранских авиабаз, радиолокационным станциям, станциям водоснабжения и энергоснабжения или одному из заводов. Как считает глава базирующегося в Каире Национального центра исследований региональной безопасности Ахмед аш-Шехаби, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и руководство страны "понимают, что открытие широкого фронта с Ираном превысит военный потенциал Израиля". "Израиль, несомненно, ответит, поскольку заявляет о необходимости восстановить свой авторитет. Однако сделает это осторожно, чтобы не понести от ответа большие потери, в особенности в отношениях с регионом", - сообщил советник этого центра Ахмед Фарук, не исключив, что Израиль нанесет удары по иранским военным объектам. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. заявил в четверг командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.
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израиль, иран, каир (город), биньямин нетаньяху, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире
Израиль, Иран, Каир (город), Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, В мире
Эксперты предположили, каким будет ответный удар Израиля по Ирану

Эксперты считают, что вероятный удар Израиля по Ирану будет ограниченным

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 19 апр - РИА Новости. Израиль вполне может нанести ответный удар по Ирану, но он будет носить ограниченный характер, заявили РИА Новости египетские военные эксперты.
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"На Израиль оказывается международное давление, чтобы ответ был ограниченным и взвешенным", - отмечает эксперт в вопросах стратегии Самир Фараг.
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Фараг подчеркнул, что считает маловероятным сценарий израильского удара по иранским ядерным объектам.
"Это маловероятно, условия сейчас не позволяют Израилю это сделать", - сказал эксперт.
По его мнению, существует сценарий, что Израиль совершит воздушную и ракетную операцию ограниченного масштаба, в ходе которой нанесет удары по одной из иранских авиабаз, радиолокационным станциям, станциям водоснабжения и энергоснабжения или одному из заводов.
Как считает глава базирующегося в Каире Национального центра исследований региональной безопасности Ахмед аш-Шехаби, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и руководство страны "понимают, что открытие широкого фронта с Ираном превысит военный потенциал Израиля".
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"Израиль, несомненно, ответит, поскольку заявляет о необходимости восстановить свой авторитет. Однако сделает это осторожно, чтобы не понести от ответа большие потери, в особенности в отношениях с регионом", - сообщил советник этого центра Ахмед Фарук, не исключив, что Израиль нанесет удары по иранским военным объектам.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
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По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. заявил в четверг командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.
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