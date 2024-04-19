https://ria.ru/20240419/isna-1940954707.html

В иранском Исфахане не зафиксировали повреждений после срабатывания ПВО

В иранском Исфахане не зафиксировали повреждений после срабатывания ПВО - РИА Новости, 19.04.2024

В иранском Исфахане не зафиксировали повреждений после срабатывания ПВО

В Исфахане не зафиксировали повреждений на земле после срабатывания ПВО, сообщило агентство ISNA со ссылкой на второго бригадного генерала армии Ирана Сияваша... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:42

2024-04-19T08:42

2024-04-19T10:52

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ТЕГЕРАН, 19 апр — РИА Новости. В Исфахане не зафиксировали повреждений на земле после срабатывания ПВО, сообщило агентство ISNA со ссылкой на второго бригадного генерала армии Ирана Сияваша Михандуста."Генерал Михандуст <...> на фоне опубликованных новостей о том, что в Исфахане сработала ПВО, заявил, что звук взрыва, (услышанный. — Прим. Ред.) сегодня утром, был связан со стрельбой ПВО по подозрительным объектам, никакого инцидента не произошло, и ущерб не был нанесен", — говорится в публикации.По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране при помощи беспилотников. Возможной целью БПЛА могла быть база ВВС в районе Исфахана. Reuters уточнило со ссылкой на иранского чиновника, что ракеты при атаке не использовались.По информации местных СМИ, ядерные объекты в Исфахане в полной безопасности.Государственное агентство IRNA сообщило, что силы ПВО отражали атаку и в других провинциях Ирана. Власти страны отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.Эскалация между Ираном и ИзраилемИран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение своего консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, задействовали несколько сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые "Фаттах" и "Фаттах-2".По данным армии Израиля, Иран запустил около 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. В Тель-Авиве заявляют, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.Израильский министр обороны Бени Ганц утверждал, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, исфахан, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем, бени ганц