В иранском Исфахане не зафиксировали повреждений после срабатывания ПВО
В иранском Исфахане не зафиксировали повреждений на земле после срабатывания ПВО
© TasnimОбстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
© Tasnim
Обстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
ТЕГЕРАН, 19 апр — РИА Новости. В Исфахане не зафиксировали повреждений на земле после срабатывания ПВО, сообщило агентство ISNA со ссылкой на второго бригадного генерала армии Ирана Сияваша Михандуста.
"Генерал Михандуст <...> на фоне опубликованных новостей о том, что в Исфахане сработала ПВО, заявил, что звук взрыва, (услышанный. — Прим. Ред.) сегодня утром, был связан со стрельбой ПВО по подозрительным объектам, никакого инцидента не произошло, и ущерб не был нанесен", — говорится в публикации.
Последствия ночного удара Израиля по объектам в Иране
Последствия ночного удара Израиля по объектам в Иране
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране при помощи беспилотников. Возможной целью БПЛА могла быть база ВВС в районе Исфахана. Reuters уточнило со ссылкой на иранского чиновника, что ракеты при атаке не использовались.
По информации местных СМИ, ядерные объекты в Исфахане в полной безопасности.
Государственное агентство IRNA сообщило, что силы ПВО отражали атаку и в других провинциях Ирана. Власти страны отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.
Эскалация между Ираном и Израилем
Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение своего консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, задействовали несколько сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые "Фаттах" и "Фаттах-2".
По данным армии Израиля, Иран запустил около 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. В Тель-Авиве заявляют, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.
Израильский министр обороны Бени Ганц утверждал, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.