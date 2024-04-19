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В иранском Исфахане не зафиксировали повреждений после срабатывания ПВО - РИА Новости, 19.04.2024
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08:42 19.04.2024 (обновлено: 10:52 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/isna-1940954707.html
В иранском Исфахане не зафиксировали повреждений после срабатывания ПВО
В иранском Исфахане не зафиксировали повреждений после срабатывания ПВО - РИА Новости, 19.04.2024
В иранском Исфахане не зафиксировали повреждений после срабатывания ПВО
В Исфахане не зафиксировали повреждений на земле после срабатывания ПВО, сообщило агентство ISNA со ссылкой на второго бригадного генерала армии Ирана Сияваша... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:42
2024-04-19T10:52
в мире
исфахан
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
бени ганц
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ТЕГЕРАН, 19 апр — РИА Новости. В Исфахане не зафиксировали повреждений на земле после срабатывания ПВО, сообщило агентство ISNA со ссылкой на второго бригадного генерала армии Ирана Сияваша Михандуста."Генерал Михандуст &lt;...&gt; на фоне опубликованных новостей о том, что в Исфахане сработала ПВО, заявил, что звук взрыва, (услышанный. — Прим. Ред.) сегодня утром, был связан со стрельбой ПВО по подозрительным объектам, никакого инцидента не произошло, и ущерб не был нанесен", — говорится в публикации.По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране при помощи беспилотников. Возможной целью БПЛА могла быть база ВВС в районе Исфахана. Reuters уточнило со ссылкой на иранского чиновника, что ракеты при атаке не использовались.По информации местных СМИ, ядерные объекты в Исфахане в полной безопасности.Государственное агентство IRNA сообщило, что силы ПВО отражали атаку и в других провинциях Ирана. Власти страны отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.Эскалация между Ираном и ИзраилемИран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение своего консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, задействовали несколько сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые "Фаттах" и "Фаттах-2".По данным армии Израиля, Иран запустил около 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. В Тель-Авиве заявляют, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.Израильский министр обороны Бени Ганц утверждал, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
https://ria.ru/20240418/ssha-1940697740.html
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в мире, исфахан, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем, бени ганц
В мире, Исфахан, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Бени Ганц
В иранском Исфахане не зафиксировали повреждений после срабатывания ПВО

В иранском Исфахане не зафиксировали повреждений на земле после срабатывания ПВО

© TasnimОбстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
Обстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
© Tasnim
Обстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 апр — РИА Новости. В Исфахане не зафиксировали повреждений на земле после срабатывания ПВО, сообщило агентство ISNA со ссылкой на второго бригадного генерала армии Ирана Сияваша Михандуста.
"Генерал Михандуст <...> на фоне опубликованных новостей о том, что в Исфахане сработала ПВО, заявил, что звук взрыва, (услышанный. — Прим. Ред.) сегодня утром, был связан со стрельбой ПВО по подозрительным объектам, никакого инцидента не произошло, и ущерб не был нанесен", — говорится в публикации.
Последствия ночного удара Израиля по объектам в Иране
Последствия ночного удара Израиля по объектам в Иране. 19 апреля 2024
Последствия ночного удара Израиля по объектам в Иране
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране при помощи беспилотников. Возможной целью БПЛА могла быть база ВВС в районе Исфахана. Reuters уточнило со ссылкой на иранского чиновника, что ракеты при атаке не использовались.
По информации местных СМИ, ядерные объекты в Исфахане в полной безопасности.
Государственное агентство IRNA сообщило, что силы ПВО отражали атаку и в других провинциях Ирана. Власти страны отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.
Баннер с надписью на персидском языке Израиль слабее паутины в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Иран пригрозил ударом по ядерным объектам Израиля в случае агрессии
Вчера, 14:31

Эскалация между Ираном и Израилем

Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение своего консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, задействовали несколько сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые "Фаттах" и "Фаттах-2".
По данным армии Израиля, Иран запустил около 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. В Тель-Авиве заявляют, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.
Израильский министр обороны Бени Ганц утверждал, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.
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СМИ: Израиль вызвал гнев США, не предупредив их об атаке в Сирии
Вчера, 03:38
 
В миреИсфаханИранИзраильОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемБени Ганц
 
 
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