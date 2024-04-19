https://ria.ru/20240419/isk-1940929335.html

Американский банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ

Американский банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ - РИА Новости, 19.04.2024

Американский банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ

Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в федеральный суд Манхэттена, потребовав от российского банка прекратить попытки взыскать почти 440... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T00:44

2024-04-19T00:44

2024-04-19T00:45

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в федеральный суд Манхэттена, потребовав от российского банка прекратить попытки взыскать почти 440 миллионов долларов с заблокированного в рамках санкций счета.Как утверждается в судебном документе, ВТБ подал иск на JP Morgan Chase в российский суд с требованием взыскать заблокированные 439,5 миллиона долларов, что, по мнению американской кредитной организации, является нарушением двустороннего соглашения, согласно которому споры между ними должны разрешаться в суде Нью-Йорка.Также JP Morgan Chase заявляет, что американское законодательство запрещает выплачивать замороженные средства, а ВТБ в случае положительного решения российского суда постарается добиться ареста его активов.В конце марта первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что банк планирует до конца апреля закрыть сделку по продаже части заблокированных активов стороннему контрагенту.В феврале он заявил, что группа рассчитывает в 2024 году получить 100 миллиардов рублей чистой прибыли от работы с заблокированными из-за санкций Запада активами, в том числе за счет выделения их в отдельное юрлицо и продажи сторонним контрагентам.

https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html

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манхэттен

россия

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в мире, втб (банк), jpmorgan chase & co., сша, манхэттен, россия, нью-йорк (город)