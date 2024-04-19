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Американский банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ - РИА Новости, 19.04.2024
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00:44 19.04.2024 (обновлено: 00:45 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/isk-1940929335.html
Американский банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ
Американский банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ - РИА Новости, 19.04.2024
Американский банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ
Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в федеральный суд Манхэттена, потребовав от российского банка прекратить попытки взыскать почти 440... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T00:44
2024-04-19T00:45
в мире
втб (банк)
jpmorgan chase & co.
сша
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россия
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в федеральный суд Манхэттена, потребовав от российского банка прекратить попытки взыскать почти 440 миллионов долларов с заблокированного в рамках санкций счета.Как утверждается в судебном документе, ВТБ подал иск на JP Morgan Chase в российский суд с требованием взыскать заблокированные 439,5 миллиона долларов, что, по мнению американской кредитной организации, является нарушением двустороннего соглашения, согласно которому споры между ними должны разрешаться в суде Нью-Йорка.Также JP Morgan Chase заявляет, что американское законодательство запрещает выплачивать замороженные средства, а ВТБ в случае положительного решения российского суда постарается добиться ареста его активов.В конце марта первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что банк планирует до конца апреля закрыть сделку по продаже части заблокированных активов стороннему контрагенту.В феврале он заявил, что группа рассчитывает в 2024 году получить 100 миллиардов рублей чистой прибыли от работы с заблокированными из-за санкций Запада активами, в том числе за счет выделения их в отдельное юрлицо и продажи сторонним контрагентам.
https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html
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манхэттен
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в мире, втб (банк), jpmorgan chase & co., сша, манхэттен, россия, нью-йорк (город)
В мире, ВТБ (банк), JPMorgan Chase & Co., США, Манхэттен, Россия, Нью-Йорк (город)
Американский банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ

JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ из-за замороженных 439 миллионов долларов

© Flickr / DragonFlyEye Банк JP Morgan Chase
Банк JP Morgan Chase - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Flickr / DragonFlyEye
Банк JP Morgan Chase
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в федеральный суд Манхэттена, потребовав от российского банка прекратить попытки взыскать почти 440 миллионов долларов с заблокированного в рамках санкций счета.
Как утверждается в судебном документе, ВТБ подал иск на JP Morgan Chase в российский суд с требованием взыскать заблокированные 439,5 миллиона долларов, что, по мнению американской кредитной организации, является нарушением двустороннего соглашения, согласно которому споры между ними должны разрешаться в суде Нью-Йорка.
Также JP Morgan Chase заявляет, что американское законодательство запрещает выплачивать замороженные средства, а ВТБ в случае положительного решения российского суда постарается добиться ареста его активов.
В конце марта первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что банк планирует до конца апреля закрыть сделку по продаже части заблокированных активов стороннему контрагенту.
В феврале он заявил, что группа рассчитывает в 2024 году получить 100 миллиардов рублей чистой прибыли от работы с заблокированными из-за санкций Запада активами, в том числе за счет выделения их в отдельное юрлицо и продажи сторонним контрагентам.
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Страны G7 раскрыли планы на замороженные российские активы
Вчера, 04:53
 
В миреВТБ (банк)JPMorgan Chase & Co.СШАМанхэттенРоссияНью-Йорк (город)
 
 
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