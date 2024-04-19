https://ria.ru/20240419/ishim-1941134302.html
Уровень реки Ишим у одноименного города превысил восемь метров
Уровень реки Ишим у одноименного города превысил восемь метров - РИА Новости, 19.04.2024
Уровень реки Ишим у одноименного города превысил восемь метров
Река Ишим у города Ишим Тюменской области за день прибыла на 131 см, уровень воды достиг 821 сантиметра, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:14
2024-04-19T19:14
2024-04-19T19:27
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Река Ишим у города Ишим Тюменской области за день прибыла на 131 см, уровень воды достиг 821 сантиметра, сообщает информационный центр правительства региона.По данным на 20.00 (18.00 мск) пятницы, уровень воды в реке Ишим у одноименного города достиг 821 сантиметра, прибавив за день 131 сантиметр, критическая отметка уровня для данного участка реки - 850 сантиметров. На 8.00 (6.00 мск) пятницы уровень воды был зафиксирован на отметке 690 сантиметров, сообщалось, что за сутки вода в реке поднялась на 228 сантиметров.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки Ишим у одноименного города превысил восемь метров
Река Ишим у одноименного города за день прибыла на 131 сантиметр