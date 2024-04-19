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Уровень реки Ишим у одноименного города превысил восемь метров - РИА Новости, 19.04.2024
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19:14 19.04.2024 (обновлено: 19:27 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ishim-1941134302.html
Уровень реки Ишим у одноименного города превысил восемь метров
Уровень реки Ишим у одноименного города превысил восемь метров - РИА Новости, 19.04.2024
Уровень реки Ишим у одноименного города превысил восемь метров
Река Ишим у города Ишим Тюменской области за день прибыла на 131 см, уровень воды достиг 821 сантиметра, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:14
2024-04-19T19:27
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Река Ишим у города Ишим Тюменской области за день прибыла на 131 см, уровень воды достиг 821 сантиметра, сообщает информационный центр правительства региона.По данным на 20.00 (18.00 мск) пятницы, уровень воды в реке Ишим у одноименного города достиг 821 сантиметра, прибавив за день 131 сантиметр, критическая отметка уровня для данного участка реки - 850 сантиметров. На 8.00 (6.00 мск) пятницы уровень воды был зафиксирован на отметке 690 сантиметров, сообщалось, что за сутки вода в реке поднялась на 228 сантиметров.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
ишим (река)
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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки Ишим у одноименного города превысил восемь метров

Река Ишим у одноименного города за день прибыла на 131 сантиметр

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Река Ишим у города Ишим Тюменской области за день прибыла на 131 см, уровень воды достиг 821 сантиметра, сообщает информационный центр правительства региона.
По данным на 20.00 (18.00 мск) пятницы, уровень воды в реке Ишим у одноименного города достиг 821 сантиметра, прибавив за день 131 сантиметр, критическая отметка уровня для данного участка реки - 850 сантиметров. На 8.00 (6.00 мск) пятницы уровень воды был зафиксирован на отметке 690 сантиметров, сообщалось, что за сутки вода в реке поднялась на 228 сантиметров.
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