https://ria.ru/20240419/ishim-1941134302.html

Уровень реки Ишим у одноименного города превысил восемь метров

Уровень реки Ишим у одноименного города превысил восемь метров - РИА Новости, 19.04.2024

Уровень реки Ишим у одноименного города превысил восемь метров

Река Ишим у города Ишим Тюменской области за день прибыла на 131 см, уровень воды достиг 821 сантиметра, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:14

2024-04-19T19:14

2024-04-19T19:27

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Река Ишим у города Ишим Тюменской области за день прибыла на 131 см, уровень воды достиг 821 сантиметра, сообщает информационный центр правительства региона.По данным на 20.00 (18.00 мск) пятницы, уровень воды в реке Ишим у одноименного города достиг 821 сантиметра, прибавив за день 131 сантиметр, критическая отметка уровня для данного участка реки - 850 сантиметров. На 8.00 (6.00 мск) пятницы уровень воды был зафиксирован на отметке 690 сантиметров, сообщалось, что за сутки вода в реке поднялась на 228 сантиметров.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

ишим (река)

тюменская область

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Кирилл Волков

ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия