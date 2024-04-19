https://ria.ru/20240419/iri-1941096742.html

IRI подготовил отчет о популярности RT и Sputnik

IRI подготовил отчет о популярности RT и Sputnik - РИА Новости, 19.04.2024

IRI подготовил отчет о популярности RT и Sputnik

Государственные СМИ, такие как российские RT и Sputnik, пользуются популярностью у аудиторий стран, где преобладает антиамериканская и антизападная подача... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:54

2024-04-19T16:54

2024-04-19T16:55

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чили

сербия

сергей лавров

валерий фадеев

тереза рибейру

youtube

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Государственные СМИ, такие как российские RT и Sputnik, пользуются популярностью у аудиторий стран, где преобладает антиамериканская и антизападная подача информации, в некоторых странах эти СМИ считаются надежным и значимым источником новостей, сообщает в своем докладе американская неправительственная организация "Международный республиканский институт (IRI)", чья деятельность на территории России была признана нежелательной. В отчете "Как Россия и Китай подрывают демократию во всем мире" IRI приводит результаты исследований, касающиеся таких стран, как Центральная Африканская Республика (ЦАР), Ливия, Судан, Аргентина, Чили, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия. Как отмечается, IRI собрал информацию из широкого круга источников, включая научные исследования, юридические документы и данные из социальных сетей. Во всех девяти исследованиях изучалось, каким образом оказывается "влияние на демократию", в том числе посредством СМИ. Организация утверждает, что передаваемая подобными СМИ информация "находит отклик у аудитории, особенно в местах, где распространены антиамериканские, антизападные и антидемократические нарративы". При этом IRI утверждает, что речь идет о государственной пропаганде и дезинформации, хотя никаких подтверждений этому не приводит. "В Латинской Америке RT и Sputnik сохраняют влияние: их совокупная аудитория во всех социальных сетях составляет 30,4 миллиона человек", - говорится в докладе. Там также отмечается, что RT Español был третьим по популярности сайтом в социальной сети X среди тех, которые предоставляют информацию на испанском языке о конфликте на Украине. В докладе указывается, что испаноязычные российские СМИ "имеют значительное влияние в Латинской Америке". Также сообщается, что, например, в Чили люди в возрасте 25 лет и младше рассматривают RT en Español как "дерзкий и надежный источник информации" с заметным присутствием в социальных сетях. Так, утверждается, что у работающей из Чили и относящейся к RT en Español популярной платформы в YouTube Ahí les Va было более миллиона подписчиков до ее удаления из YouTube после начала СВО на Украине. Помимо этого, в докладе отмечается, что вещающее из Сербии агентство Sputnik является единственным российским государственным СМИ в медиапространстве Боснии и Герцеговины. Похожая ситуация наблюдается и в информационном пространстве Северной Македонии. Что касается самой Сербии, авторы исследования отмечают, что иностранные государственные источники информации, такие как российские RT Balkan и Sputnik Serbia, создают контент, который подхватывается и частично или полностью тиражируется на сайтах местных СМИ, а потребители часто воспринимают их, как созданные местными источниками. Это, по мнению IRI, создает более широкое признание информации среди населения. При этом организация признает, что онлайн сеть Sputnik Serbia - самым прямой и значимый в регионе распространитель информации из РФ. "Sputnik Serbia является "одним из центральных каналов распространения транснациональной дезинформации в регионе" и изобилует материалами, призванными дискредитировать ЕС, НАТО, Запад и западные ценности в целом", - утверждают в докладе. Подтверждения распространения дезинформации опять-таки не приводятся. На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".

https://ria.ru/20240221/sputnik-1928722412.html

https://ria.ru/20240313/otchet-1932654500.html

https://ria.ru/20240312/ssha-1932572587.html

https://ria.ru/20231018/amerika-1903611726.html

россия

чили

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, чили, сербия, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, youtube, sputnik serbia, евросоюз