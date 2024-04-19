Рейтинг@Mail.ru
IRI подготовил отчет о популярности RT и Sputnik - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 19.04.2024 (обновлено: 16:55 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/iri-1941096742.html
IRI подготовил отчет о популярности RT и Sputnik
IRI подготовил отчет о популярности RT и Sputnik - РИА Новости, 19.04.2024
IRI подготовил отчет о популярности RT и Sputnik
Государственные СМИ, такие как российские RT и Sputnik, пользуются популярностью у аудиторий стран, где преобладает антиамериканская и антизападная подача... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:54
2024-04-19T16:55
россия
чили
сербия
сергей лавров
валерий фадеев
тереза рибейру
youtube
sputnik serbia
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735403134_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_c7f3c6c2fe195f0b833906a2b7185dd7.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Государственные СМИ, такие как российские RT и Sputnik, пользуются популярностью у аудиторий стран, где преобладает антиамериканская и антизападная подача информации, в некоторых странах эти СМИ считаются надежным и значимым источником новостей, сообщает в своем докладе американская неправительственная организация "Международный республиканский институт (IRI)", чья деятельность на территории России была признана нежелательной. В отчете "Как Россия и Китай подрывают демократию во всем мире" IRI приводит результаты исследований, касающиеся таких стран, как Центральная Африканская Республика (ЦАР), Ливия, Судан, Аргентина, Чили, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия. Как отмечается, IRI собрал информацию из широкого круга источников, включая научные исследования, юридические документы и данные из социальных сетей. Во всех девяти исследованиях изучалось, каким образом оказывается "влияние на демократию", в том числе посредством СМИ. Организация утверждает, что передаваемая подобными СМИ информация "находит отклик у аудитории, особенно в местах, где распространены антиамериканские, антизападные и антидемократические нарративы". При этом IRI утверждает, что речь идет о государственной пропаганде и дезинформации, хотя никаких подтверждений этому не приводит. "В Латинской Америке RT и Sputnik сохраняют влияние: их совокупная аудитория во всех социальных сетях составляет 30,4 миллиона человек", - говорится в докладе. Там также отмечается, что RT Español был третьим по популярности сайтом в социальной сети X среди тех, которые предоставляют информацию на испанском языке о конфликте на Украине. В докладе указывается, что испаноязычные российские СМИ "имеют значительное влияние в Латинской Америке". Также сообщается, что, например, в Чили люди в возрасте 25 лет и младше рассматривают RT en Español как "дерзкий и надежный источник информации" с заметным присутствием в социальных сетях. Так, утверждается, что у работающей из Чили и относящейся к RT en Español популярной платформы в YouTube Ahí les Va было более миллиона подписчиков до ее удаления из YouTube после начала СВО на Украине. Помимо этого, в докладе отмечается, что вещающее из Сербии агентство Sputnik является единственным российским государственным СМИ в медиапространстве Боснии и Герцеговины. Похожая ситуация наблюдается и в информационном пространстве Северной Македонии. Что касается самой Сербии, авторы исследования отмечают, что иностранные государственные источники информации, такие как российские RT Balkan и Sputnik Serbia, создают контент, который подхватывается и частично или полностью тиражируется на сайтах местных СМИ, а потребители часто воспринимают их, как созданные местными источниками. Это, по мнению IRI, создает более широкое признание информации среди населения. При этом организация признает, что онлайн сеть Sputnik Serbia - самым прямой и значимый в регионе распространитель информации из РФ. "Sputnik Serbia является "одним из центральных каналов распространения транснациональной дезинформации в регионе" и изобилует материалами, призванными дискредитировать ЕС, НАТО, Запад и западные ценности в целом", - утверждают в докладе. Подтверждения распространения дезинформации опять-таки не приводятся. На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
https://ria.ru/20240221/sputnik-1928722412.html
https://ria.ru/20240313/otchet-1932654500.html
https://ria.ru/20240312/ssha-1932572587.html
https://ria.ru/20231018/amerika-1903611726.html
россия
чили
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735403134_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_16fee9afcececee1b11ada13a86d97d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чили, сербия, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, youtube, sputnik serbia, евросоюз
Россия, Чили, Сербия, Сергей Лавров, Валерий Фадеев, Тереза Рибейру, YouTube, Sputnik Serbia, Евросоюз
IRI подготовил отчет о популярности RT и Sputnik

RT и Sputnik популярны в странах, где преобладает антизападная подача информации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушки на стенде телеканала RT
Девушки на стенде телеканала RT - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Девушки на стенде телеканала RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Государственные СМИ, такие как российские RT и Sputnik, пользуются популярностью у аудиторий стран, где преобладает антиамериканская и антизападная подача информации, в некоторых странах эти СМИ считаются надежным и значимым источником новостей, сообщает в своем докладе американская неправительственная организация "Международный республиканский институт (IRI)", чья деятельность на территории России была признана нежелательной.
В отчете "Как Россия и Китай подрывают демократию во всем мире" IRI приводит результаты исследований, касающиеся таких стран, как Центральная Африканская Республика (ЦАР), Ливия, Судан, Аргентина, Чили, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия. Как отмечается, IRI собрал информацию из широкого круга источников, включая научные исследования, юридические документы и данные из социальных сетей. Во всех девяти исследованиях изучалось, каким образом оказывается "влияние на демократию", в том числе посредством СМИ.
Стенд студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В Германии обеспокоились популярностью RT и Sputnik в арабском обществе
21 февраля, 13:57
Организация утверждает, что передаваемая подобными СМИ информация "находит отклик у аудитории, особенно в местах, где распространены антиамериканские, антизападные и антидемократические нарративы". При этом IRI утверждает, что речь идет о государственной пропаганде и дезинформации, хотя никаких подтверждений этому не приводит.
Латинской Америке RT и Sputnik сохраняют влияние: их совокупная аудитория во всех социальных сетях составляет 30,4 миллиона человек", - говорится в докладе.
Там также отмечается, что RT Español был третьим по популярности сайтом в социальной сети X среди тех, которые предоставляют информацию на испанском языке о конфликте на Украине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Захарова прокомментировала отчет США о работе российских СМИ
13 марта, 09:40
В докладе указывается, что испаноязычные российские СМИ "имеют значительное влияние в Латинской Америке". Также сообщается, что, например, в Чили люди в возрасте 25 лет и младше рассматривают RT en Español как "дерзкий и надежный источник информации" с заметным присутствием в социальных сетях. Так, утверждается, что у работающей из Чили и относящейся к RT en Español популярной платформы в YouTube Ahí les Va было более миллиона подписчиков до ее удаления из YouTube после начала СВО на Украине.
Помимо этого, в докладе отмечается, что вещающее из Сербии агентство Sputnik является единственным российским государственным СМИ в медиапространстве Боснии и Герцеговины. Похожая ситуация наблюдается и в информационном пространстве Северной Македонии.
Что касается самой Сербии, авторы исследования отмечают, что иностранные государственные источники информации, такие как российские RT Balkan и Sputnik Serbia, создают контент, который подхватывается и частично или полностью тиражируется на сайтах местных СМИ, а потребители часто воспринимают их, как созданные местными источниками. Это, по мнению IRI, создает более широкое признание информации среди населения. При этом организация признает, что онлайн сеть Sputnik Serbia - самым прямой и значимый в регионе распространитель информации из РФ.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
США считают, что Sputnik и RT подрывают их интересы в Латинской Америке
12 марта, 18:38
"Sputnik Serbia является "одним из центральных каналов распространения транснациональной дезинформации в регионе" и изобилует материалами, призванными дискредитировать ЕС, НАТО, Запад и западные ценности в целом", - утверждают в докладе. Подтверждения распространения дезинформации опять-таки не приводятся.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
У стенда радио Sputnik, телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня. - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Институт USIP заявил о популярности Sputnik и RT в Латинской Америке
18 октября 2023, 14:29
 
РоссияЧилиСербияСергей ЛавровВалерий ФадеевТереза РибейруYouTubeSputnik SerbiaЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала