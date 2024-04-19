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Эксперт прокомментировал удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
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11:40 19.04.2024 (обновлено: 17:52 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/iran-1941116205.html
Эксперт прокомментировал удары Израиля по Ирану
Эксперт прокомментировал удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
Эксперт прокомментировал удары Израиля по Ирану
Удары по Ирану в ночь на пятницу, вероятно, были нанесены Израилем для сохранения лица после иранской атаки по израильской территории, однако стороны не хотят... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:40
2024-04-19T17:52
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Удары по Ирану в ночь на пятницу, вероятно, были нанесены Израилем для сохранения лица после иранской атаки по израильской территории, однако стороны не хотят дальнейшей эскалации конфликта, и Иран может не ответить на эту атаку, предположил в разговоре с РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Удар по иранской территории произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Она же была ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске. Официально в Израиле не взяли на себя ответственность за последние удары. "Это восток. Надо показать, что ты из себя что-то представляешь и готов ответить. Поэтому Иран ответил (на удар по консульству - ред.), и, судя по всему, наверное, Израиль ответил (на иранский ответ)", - сказал Андрей Чупрыгин. По его мнению, начинать крупномасштабную войну стороны не хотят, так как не понимают, "что с этим потом делать". На этом фоне "молчание" официального Тель-Авива насчет последних ударов по Ирану, возможно, показывает стремление израильских властей сохранить условия для деэскалации. "Иран тут же заявил, что ущерба нет, все отработали... Это как понимать? "Никаких действий мы совершать не будем в ответ, потому что нет ущерба"? Может быть", - предположил собеседник.
https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, исфахан, высшая школа экономики (вшэ), обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Исфахан, Высшая школа экономики (ВШЭ), Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Эксперт прокомментировал удары Израиля по Ирану

Эксперт Чупрыгин: удары по Ирану могли быть нанесены для сохранения лица

© TasnimОбстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
Обстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
© Tasnim
Обстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Удары по Ирану в ночь на пятницу, вероятно, были нанесены Израилем для сохранения лица после иранской атаки по израильской территории, однако стороны не хотят дальнейшей эскалации конфликта, и Иран может не ответить на эту атаку, предположил в разговоре с РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Удар по иранской территории произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Она же была ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске. Официально в Израиле не взяли на себя ответственность за последние удары.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Это восток. Надо показать, что ты из себя что-то представляешь и готов ответить. Поэтому Иран ответил (на удар по консульству - ред.), и, судя по всему, наверное, Израиль ответил (на иранский ответ)", - сказал Андрей Чупрыгин.
По его мнению, начинать крупномасштабную войну стороны не хотят, так как не понимают, "что с этим потом делать". На этом фоне "молчание" официального Тель-Авива насчет последних ударов по Ирану, возможно, показывает стремление израильских властей сохранить условия для деэскалации.
"Иран тут же заявил, что ущерба нет, все отработали... Это как понимать? "Никаких действий мы совершать не будем в ответ, потому что нет ущерба"? Может быть", - предположил собеседник.
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В миреЦены на нефтьИранИзраильИсфаханВысшая школа экономики (ВШЭ)Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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