https://ria.ru/20240419/iran-1941116205.html

Эксперт прокомментировал удары Израиля по Ирану

Эксперт прокомментировал удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024

Эксперт прокомментировал удары Израиля по Ирану

Удары по Ирану в ночь на пятницу, вероятно, были нанесены Израилем для сохранения лица после иранской атаки по израильской территории, однако стороны не хотят... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:40

2024-04-19T11:40

2024-04-19T17:52

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Удары по Ирану в ночь на пятницу, вероятно, были нанесены Израилем для сохранения лица после иранской атаки по израильской территории, однако стороны не хотят дальнейшей эскалации конфликта, и Иран может не ответить на эту атаку, предположил в разговоре с РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Удар по иранской территории произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Она же была ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске. Официально в Израиле не взяли на себя ответственность за последние удары. "Это восток. Надо показать, что ты из себя что-то представляешь и готов ответить. Поэтому Иран ответил (на удар по консульству - ред.), и, судя по всему, наверное, Израиль ответил (на иранский ответ)", - сказал Андрей Чупрыгин. По его мнению, начинать крупномасштабную войну стороны не хотят, так как не понимают, "что с этим потом делать". На этом фоне "молчание" официального Тель-Авива насчет последних ударов по Ирану, возможно, показывает стремление израильских властей сохранить условия для деэскалации. "Иран тут же заявил, что ущерба нет, все отработали... Это как понимать? "Никаких действий мы совершать не будем в ответ, потому что нет ущерба"? Может быть", - предположил собеседник.

https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, цены на нефть, иран, израиль, исфахан, высшая школа экономики (вшэ), обострение ситуации между ираном и израилем