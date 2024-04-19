Рейтинг@Mail.ru
Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 19.04.2024 (обновлено: 10:56 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/iran-1940983715.html
Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки, сообщили СМИ
Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки, сообщили СМИ
Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки в пятницу, также нет ясности, кто именно стоит за ней, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:40
2024-04-19T10:56
в мире
исфахан
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки в пятницу, также нет ясности, кто именно стоит за ней, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. "Плана по немедленному ответному удару нет, нет ясности по поводу того, кто стоит за инцидентом", - приводит агентство слова чиновника. Высокопоставленный иранский чиновник также сообщил агентству, что Иран не подвергался "внешней" атаке, обсуждения властей склоняются к тому, что речь идёт о "проникновении" на территорию страны."Источник внешней атаки (Ирана - ред.) не подтверждается. Мы не подверглись внешней атаке, обсуждения больше склоняются к проникновению, чем к атаке", - заявил агентству чиновник.По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
https://ria.ru/20240419/iran-1940940797.html
https://ria.ru/20240419/udar-1940938111.html
исфахан
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, исфахан, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Исфахан, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки, сообщили СМИ

Reuters: Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки в пятницу

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки в пятницу, также нет ясности, кто именно стоит за ней, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
"Плана по немедленному ответному удару нет, нет ясности по поводу того, кто стоит за инцидентом", - приводит агентство слова чиновника.
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В нескольких провинциях Ирана сработала ПВО, сообщили СМИ
05:31
Высокопоставленный иранский чиновник также сообщил агентству, что Иран не подвергался "внешней" атаке, обсуждения властей склоняются к тому, что речь идёт о "проникновении" на территорию страны.
"Источник внешней атаки (Ирана - ред.) не подтверждается. Мы не подверглись внешней атаке, обсуждения больше склоняются к проникновению, чем к атаке", - заявил агентству чиновник.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
Истребитель ВВС Израиля
СМИ: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране
04:49
 
В миреИсфаханИранИзраильОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала