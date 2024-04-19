https://ria.ru/20240419/iran-1940983715.html

Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки, сообщили СМИ

Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024

Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки, сообщили СМИ

Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки в пятницу, также нет ясности, кто именно стоит за ней, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:40

2024-04-19T10:40

2024-04-19T10:56

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обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки в пятницу, также нет ясности, кто именно стоит за ней, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. "Плана по немедленному ответному удару нет, нет ясности по поводу того, кто стоит за инцидентом", - приводит агентство слова чиновника. Высокопоставленный иранский чиновник также сообщил агентству, что Иран не подвергался "внешней" атаке, обсуждения властей склоняются к тому, что речь идёт о "проникновении" на территорию страны."Источник внешней атаки (Ирана - ред.) не подтверждается. Мы не подверглись внешней атаке, обсуждения больше склоняются к проникновению, чем к атаке", - заявил агентству чиновник.По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.

https://ria.ru/20240419/iran-1940940797.html

https://ria.ru/20240419/udar-1940938111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, исфахан, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем