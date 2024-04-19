https://ria.ru/20240419/iran-1940972979.html

Российские организации в Иране работают в штатном режиме

Российские организации в Иране работают в штатном режиме - РИА Новости, 19.04.2024

Российские организации в Иране работают в штатном режиме

Российские организации в Иране работают в штатном режиме в свете пуска беспилотников, сообщило посольство РФ в Тегеране в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:05

2024-04-19T10:05

2024-04-19T10:12

иран

тегеран (город)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659095_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5feac98bd487dce0858894a8c78475b1.jpg

ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Российские организации в Иране работают в штатном режиме в свете пуска беспилотников, сообщило посольство РФ в Тегеране в Telegram-канале."По заявлениям иранских властей ночью по некоторым объектам в пригороде Исфагана было запущено несколько беспилотников. Ущерба и пострадавших нет. Констатируем спокойную обстановку в стране. Все российские организации работают в штатном режиме. Сообщений об ущербе росгражданам и соотечественникам нет", - говорится в заявлении посольства.

https://ria.ru/20240418/posol-1940924989.html

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, тегеран (город), в мире