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Российские организации в Иране работают в штатном режиме - РИА Новости, 19.04.2024
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10:05 19.04.2024 (обновлено: 10:12 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/iran-1940972979.html
Российские организации в Иране работают в штатном режиме
Российские организации в Иране работают в штатном режиме - РИА Новости, 19.04.2024
Российские организации в Иране работают в штатном режиме
Российские организации в Иране работают в штатном режиме в свете пуска беспилотников, сообщило посольство РФ в Тегеране в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:05
2024-04-19T10:12
иран
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Российские организации в Иране работают в штатном режиме в свете пуска беспилотников, сообщило посольство РФ в Тегеране в Telegram-канале."По заявлениям иранских властей ночью по некоторым объектам в пригороде Исфагана было запущено несколько беспилотников. Ущерба и пострадавших нет. Констатируем спокойную обстановку в стране. Все российские организации работают в штатном режиме. Сообщений об ущербе росгражданам и соотечественникам нет", - говорится в заявлении посольства.
https://ria.ru/20240418/posol-1940924989.html
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иран, тегеран (город), в мире
Иран, Тегеран (город), В мире
Российские организации в Иране работают в штатном режиме

Российские организации в Иране работают штатно на фоне сообщений о пуске БПЛА

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Российские организации в Иране работают в штатном режиме в свете пуска беспилотников, сообщило посольство РФ в Тегеране в Telegram-канале.
"По заявлениям иранских властей ночью по некоторым объектам в пригороде Исфагана было запущено несколько беспилотников. Ущерба и пострадавших нет. Констатируем спокойную обстановку в стране. Все российские организации работают в штатном режиме. Сообщений об ущербе росгражданам и соотечественникам нет", - говорится в заявлении посольства.
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