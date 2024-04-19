https://ria.ru/20240419/iran-1940967501.html
В США прокомментировали атаку Израиля по Ирану
В США прокомментировали атаку Израиля по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
В США прокомментировали атаку Израиля по Ирану
Атака Израиля по Ирану была предупредительным посланием Тегерану о том, что израильские силы могут с легкостью обойти иранские ПВО, заявил телеканалу CNN... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:41
2024-04-19T09:41
2024-04-19T10:06
в мире
израиль
иран
исфахан
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Атака Израиля по Ирану была предупредительным посланием Тегерану о том, что израильские силы могут с легкостью обойти иранские ПВО, заявил телеканалу CNN отставной генерал-майор сухопутных сил США Марк Маккарли. "Израильтянам надо было отомстить, но в то же время это возмездие было посланием: "Да, мы можем преодолеть (средства ПВО). Больше так не делайте. Если сделаете, то вас будет ждать катастрофа", - приводит телеканал слова Маккарли. Отставной американский генерал также отметил, что Израилю следует быть начеку, поскольку Иран может вновь нанести ответный удар. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
https://ria.ru/20240419/tasnim-1940951815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, исфахан, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Исфахан, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В США прокомментировали атаку Израиля по Ирану
Генерал Маккарли: атака Израиля по Ирану была предупредительным посланием