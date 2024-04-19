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СМИ: на северо-западе Ирана ПВО сработала на пролет неизвестного объекта - РИА Новости, 19.04.2024
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06:15 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/iran-1940943438.html
СМИ: на северо-западе Ирана ПВО сработала на пролет неизвестного объекта
СМИ: на северо-западе Ирана ПВО сработала на пролет неизвестного объекта - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: на северо-западе Ирана ПВО сработала на пролет неизвестного объекта
На северо-западе Ирана средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали на пролет неизвестного объекта, взрывов вслед за этим не последовало, передает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:15
2024-04-19T06:15
в мире
тебриз
иран
исфахан
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. На северо-западе Ирана средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали на пролет неизвестного объекта, взрывов вслед за этим не последовало, передает агентство IRNA. "Вслед за (информацией о том - ред.), что звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат, согласно данным корреспондентов IRNA, выяснилось, что ПВО Тебриза открыла огонь, выявив подозрительный объект", - говорится в сообщении агентства. IRNA уточняет, что взрывов в городе не произошло, в Тебризе сохраняется спокойная обстановка. Ранее агентство Fars сообщило, что три взрыва были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана, силы противовоздушной обороны (ПВО) могли сработать на пролет небольших беспилотных летательных аппаратов (дронов).
https://ria.ru/20240419/tansim-1940942415.html
https://ria.ru/20231003/iran-1900141879.html
тебриз
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в мире, тебриз, иран, исфахан, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Тебриз, Иран, Исфахан, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: на северо-западе Ирана ПВО сработала на пролет неизвестного объекта

IRNA: на северо-западе Ирана ПВО сработала на пролет неизвестного объекта

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. На северо-западе Ирана средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали на пролет неизвестного объекта, взрывов вслед за этим не последовало, передает агентство IRNA.
«
"Вслед за (информацией о том - ред.), что звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат, согласно данным корреспондентов IRNA, выяснилось, что ПВО Тебриза открыла огонь, выявив подозрительный объект", - говорится в сообщении агентства.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности, сообщили СМИ
06:02
IRNA уточняет, что взрывов в городе не произошло, в Тебризе сохраняется спокойная обстановка.
Ранее агентство Fars сообщило, что три взрыва были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана, силы противовоздушной обороны (ПВО) могли сработать на пролет небольших беспилотных летательных аппаратов (дронов).
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В миреТебризИранИсфаханОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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