https://ria.ru/20240419/iran-1940943438.html

СМИ: на северо-западе Ирана ПВО сработала на пролет неизвестного объекта

СМИ: на северо-западе Ирана ПВО сработала на пролет неизвестного объекта - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: на северо-западе Ирана ПВО сработала на пролет неизвестного объекта

На северо-западе Ирана средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали на пролет неизвестного объекта, взрывов вслед за этим не последовало, передает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:15

2024-04-19T06:15

2024-04-19T06:15

в мире

тебриз

иран

исфахан

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. На северо-западе Ирана средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали на пролет неизвестного объекта, взрывов вслед за этим не последовало, передает агентство IRNA. "Вслед за (информацией о том - ред.), что звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат, согласно данным корреспондентов IRNA, выяснилось, что ПВО Тебриза открыла огонь, выявив подозрительный объект", - говорится в сообщении агентства. IRNA уточняет, что взрывов в городе не произошло, в Тебризе сохраняется спокойная обстановка. Ранее агентство Fars сообщило, что три взрыва были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана, силы противовоздушной обороны (ПВО) могли сработать на пролет небольших беспилотных летательных аппаратов (дронов).

https://ria.ru/20240419/tansim-1940942415.html

https://ria.ru/20231003/iran-1900141879.html

тебриз

иран

исфахан

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в мире, тебриз, иран, исфахан, обострение ситуации между ираном и израилем