https://ria.ru/20240419/iran-1940942725.html

СМИ: в ряде иранских провинций ПВО сработала на подлет нескольких дронов

СМИ: в ряде иранских провинций ПВО сработала на подлет нескольких дронов - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: в ряде иранских провинций ПВО сработала на подлет нескольких дронов

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ряде провинций Ирана сработала на подлет нескольких беспилотных летательных аппаратов, передает государственное... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:04

2024-04-19T06:04

2024-04-19T06:35

иран

в мире

исфахан

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) в ряде провинций Ирана сработала на подлет нескольких беспилотных летательных аппаратов, передает государственное агентство IRIB со ссылкой на источник."Громкий звук, услышанный в ряде регионов страны, был вызван активацией системы ПВО для борьбы с несколькими небольшими неизвестными беспилотниками", - говорится в сообщении агентства.Ранее агентство IRNA передавало, что на северо-западе Ирана средства ПВО сработали на пролет неизвестного объекта, взрывов вслед за этим не последовало. Кроме того, агентство Fars сообщило, что три взрыва были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана, ПВО могли сработать на пролет небольших беспилотных летательных аппаратов. При этом агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности.

https://ria.ru/20240419/mask-1940944104.html

иран

исфахан

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иран, в мире, исфахан, обострение ситуации между ираном и израилем