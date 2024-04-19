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СМИ: в ряде иранских провинций ПВО сработала на подлет нескольких дронов - РИА Новости, 19.04.2024
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06:04 19.04.2024 (обновлено: 06:35 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/iran-1940942725.html
СМИ: в ряде иранских провинций ПВО сработала на подлет нескольких дронов
СМИ: в ряде иранских провинций ПВО сработала на подлет нескольких дронов - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: в ряде иранских провинций ПВО сработала на подлет нескольких дронов
Система противовоздушной обороны (ПВО) в ряде провинций Ирана сработала на подлет нескольких беспилотных летательных аппаратов, передает государственное... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:04
2024-04-19T06:35
иран
в мире
исфахан
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) в ряде провинций Ирана сработала на подлет нескольких беспилотных летательных аппаратов, передает государственное агентство IRIB со ссылкой на источник."Громкий звук, услышанный в ряде регионов страны, был вызван активацией системы ПВО для борьбы с несколькими небольшими неизвестными беспилотниками", - говорится в сообщении агентства.Ранее агентство IRNA передавало, что на северо-западе Ирана средства ПВО сработали на пролет неизвестного объекта, взрывов вслед за этим не последовало. Кроме того, агентство Fars сообщило, что три взрыва были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана, ПВО могли сработать на пролет небольших беспилотных летательных аппаратов. При этом агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности.
https://ria.ru/20240419/mask-1940944104.html
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иран, в мире, исфахан, обострение ситуации между ираном и израилем
Иран, В мире, Исфахан, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: в ряде иранских провинций ПВО сработала на подлет нескольких дронов

IRIB: в ряде иранских провинций ПВО сработала на подлет нескольких дронов

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) в ряде провинций Ирана сработала на подлет нескольких беспилотных летательных аппаратов, передает государственное агентство IRIB со ссылкой на источник.
"Громкий звук, услышанный в ряде регионов страны, был вызван активацией системы ПВО для борьбы с несколькими небольшими неизвестными беспилотниками", - говорится в сообщении агентства.
Звено истребителей F-16l Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Маск едко прокомментировал удар Израиля по Ирану
06:22
Ранее агентство IRNA передавало, что на северо-западе Ирана средства ПВО сработали на пролет неизвестного объекта, взрывов вслед за этим не последовало. Кроме того, агентство Fars сообщило, что три взрыва были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана, ПВО могли сработать на пролет небольших беспилотных летательных аппаратов. При этом агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности.
 
ИранВ миреИсфаханОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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