https://ria.ru/20240419/iran-1940940797.html

В нескольких провинциях Ирана сработала ПВО, сообщили СМИ

В нескольких провинциях Ирана сработала ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024

В нескольких провинциях Ирана сработала ПВО, сообщили СМИ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в ряде провинций Ирана, передает государственное агентство IRNA. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T05:31

2024-04-19T05:31

2024-04-19T05:54

иран

исфахан

в мире

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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в ряде провинций Ирана, передает государственное агентство IRNA."По сообщению корреспондента IRNA, ПВО Ирана была активирована... в нескольких провинциях страны", - говорится в сообщении агентства.Ранее агентство Fars со ссылкой на местные источники сообщило, что звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС армии страны.

https://ria.ru/20240419/bloomberg-1940941862.html

иран

исфахан

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иран, исфахан, в мире