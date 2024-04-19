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В нескольких провинциях Ирана сработала ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
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05:31 19.04.2024 (обновлено: 05:54 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/iran-1940940797.html
В нескольких провинциях Ирана сработала ПВО, сообщили СМИ
В нескольких провинциях Ирана сработала ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
В нескольких провинциях Ирана сработала ПВО, сообщили СМИ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в ряде провинций Ирана, передает государственное агентство IRNA. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:31
2024-04-19T05:54
иран
исфахан
в мире
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в ряде провинций Ирана, передает государственное агентство IRNA."По сообщению корреспондента IRNA, ПВО Ирана была активирована... в нескольких провинциях страны", - говорится в сообщении агентства.Ранее агентство Fars со ссылкой на местные источники сообщило, что звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС армии страны.
https://ria.ru/20240419/bloomberg-1940941862.html
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иран, исфахан, в мире
Иран, Исфахан, В мире
В нескольких провинциях Ирана сработала ПВО, сообщили СМИ

IRNA: в нескольких провинциях Ирана сработали системы ПВО

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в ряде провинций Ирана, передает государственное агентство IRNA.
"По сообщению корреспондента IRNA, ПВО Ирана была активирована... в нескольких провинциях страны", - говорится в сообщении агентства.
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05:52
Ранее агентство Fars со ссылкой на местные источники сообщило, что звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС армии страны.
 
ИранИсфаханВ мире
 
 
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