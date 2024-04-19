https://ria.ru/20240419/iran-1940939709.html

Рейсы над городами Тегеран, Исфахан и Шираз отменили на неопределенный срок

Рейсы над городами Тегеран, Исфахан и Шираз отменили на неопределенный срок - РИА Новости, 19.04.2024

Рейсы над городами Тегеран, Исфахан и Шираз отменили на неопределенный срок

Авиарейсы над иранскими городами Тегеран, Исфахан и Шираз отменены на неопределенный срок, сообщает руководитель отдела по связям с общественностью иранской... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T05:15

2024-04-19T05:15

2024-04-19T05:45

тегеран (город)

исфахан

шираз

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Авиарейсы над иранскими городами Тегеран, Исфахан и Шираз отменены на неопределенный срок, сообщает руководитель отдела по связям с общественностью иранской компании аэропортов и аэронавигации Реза Каргяр."Приостановлены авиарейсы (аэропортов - ред.) Тегерана, Исфахана и Шираза, аэропортов на западе, северо-западе и юго-западе страны", - приводит слова Каргяра агентство Mehr.По информации агентства, международный аэропорт Имама Хомейни в иранской столице не сможет предоставлять услуги пассажирам до 10.30 по местному времени (11.00 мск), рейсы до указанного времени отменены.

https://ria.ru/20240418/iran-1940818601.html

тегеран (город)

исфахан

шираз

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тегеран (город), исфахан, шираз, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году