На Кубани воспитатели детских садов будут получать 1 млн рублей на ипотеку
КРАСНОДАР, 19 апр – РИА Новости. Воспитатели детских садов в Краснодарском крае смогут получать один миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на краевом совещании по обеспечению кадрами учреждений краевой столицы.
"За последние пять лет в Краснодаре возвели 37 новых детских садов почти на 9 тысяч мест. Сейчас в строительстве еще 24. Но проблема в том, что сады не работают на полную мощность из-за нехватки воспитателей. Родители не могут приводить туда детей. Сегодня наша основная задача – обеспечить новые учреждения сотрудниками. Одной из действенных мер может стать региональная субсидия на ипотеку. В крае создана система поддержки работников бюджетной сферы. Кубанские учителя, врачи и соцработники получают 1 миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Считаю, что данная мера поддержки должна быть доступна и воспитателям детских садов. Если молодой специалист будет иметь возможность на льготных условиях получить квартиру, это будет стимулом прийти в профессию", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Губернатор поручил своим заместителям в кратчайшие сроки утвердить порядок получения льготы и определить финансирование. Кондратьев также дал поручение вице-губернатору Игорю Галасю проработать дополнительный комплекс мер для привлечения сотрудников в дошкольные учреждения Кубани.