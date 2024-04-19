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На Кубани воспитатели детских садов будут получать 1 млн рублей на ипотеку - РИА Новости, 19.04.2024
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Краснодарский край
 
20:42 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/ipoteka-1941147597.html
На Кубани воспитатели детских садов будут получать 1 млн рублей на ипотеку
На Кубани воспитатели детских садов будут получать 1 млн рублей на ипотеку - РИА Новости, 19.04.2024
На Кубани воспитатели детских садов будут получать 1 млн рублей на ипотеку
Воспитатели детских садов в Краснодарском крае смогут получать один миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке, сообщил губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T20:42
2024-04-19T20:42
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
вениамин кондратьев
игорь галась
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КРАСНОДАР, 19 апр – РИА Новости. Воспитатели детских садов в Краснодарском крае смогут получать один миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на краевом совещании по обеспечению кадрами учреждений краевой столицы. "За последние пять лет в Краснодаре возвели 37 новых детских садов почти на 9 тысяч мест. Сейчас в строительстве еще 24. Но проблема в том, что сады не работают на полную мощность из-за нехватки воспитателей. Родители не могут приводить туда детей. Сегодня наша основная задача – обеспечить новые учреждения сотрудниками. Одной из действенных мер может стать региональная субсидия на ипотеку. В крае создана система поддержки работников бюджетной сферы. Кубанские учителя, врачи и соцработники получают 1 миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Считаю, что данная мера поддержки должна быть доступна и воспитателям детских садов. Если молодой специалист будет иметь возможность на льготных условиях получить квартиру, это будет стимулом прийти в профессию", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Губернатор поручил своим заместителям в кратчайшие сроки утвердить порядок получения льготы и определить финансирование. Кондратьев также дал поручение вице-губернатору Игорю Галасю проработать дополнительный комплекс мер для привлечения сотрудников в дошкольные учреждения Кубани.
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краснодарский край, краснодар, вениамин кондратьев, игорь галась
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Вениамин Кондратьев, Игорь Галась

На Кубани воспитатели детских садов будут получать 1 млн рублей на ипотеку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 19 апр – РИА Новости. Воспитатели детских садов в Краснодарском крае смогут получать один миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на краевом совещании по обеспечению кадрами учреждений краевой столицы.
"За последние пять лет в Краснодаре возвели 37 новых детских садов почти на 9 тысяч мест. Сейчас в строительстве еще 24. Но проблема в том, что сады не работают на полную мощность из-за нехватки воспитателей. Родители не могут приводить туда детей. Сегодня наша основная задача – обеспечить новые учреждения сотрудниками. Одной из действенных мер может стать региональная субсидия на ипотеку. В крае создана система поддержки работников бюджетной сферы. Кубанские учителя, врачи и соцработники получают 1 миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Считаю, что данная мера поддержки должна быть доступна и воспитателям детских садов. Если молодой специалист будет иметь возможность на льготных условиях получить квартиру, это будет стимулом прийти в профессию", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Губернатор поручил своим заместителям в кратчайшие сроки утвердить порядок получения льготы и определить финансирование. Кондратьев также дал поручение вице-губернатору Игорю Галасю проработать дополнительный комплекс мер для привлечения сотрудников в дошкольные учреждения Кубани.
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Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарВениамин КондратьевИгорь Галась
 
 
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