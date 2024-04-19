https://ria.ru/20240419/indiya-1940928707.html

В Индии начинаются самые масштабные в мире парламентские выборы

В Индии начинаются самые масштабные в мире парламентские выборы - РИА Новости, 19.04.2024

В Индии начинаются самые масштабные в мире парламентские выборы

Самые масштабные в мире парламентские выборы стартуют в пятницу в Индии, где в проходящем в семь этапов голосовании примут участие около 968 миллионов... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T00:36

2024-04-19T00:36

2024-04-19T00:36

в мире

справки

индия

луна

китай

нарендра моди

бхаратия джаната парти

индийский национальный конгресс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149247/69/1492476938_0:138:4263:2536_1920x0_80_0_0_0035c31743f56ed0f72e726b0841c675.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр – РИА Новости. Самые масштабные в мире парламентские выборы стартуют в пятницу в Индии, где в проходящем в семь этапов голосовании примут участие около 968 миллионов зарегистрированных избирателей. Как сообщил ранее главный избирательный комиссар Раджив Кумар, выборы в нижнюю палату парламента Индии пройдут с 19 апреля по 1 июня, а подсчет голосов будет завершен 4 июня. Голосование пройдет во всех 28 штатах и 8 союзных территориях Индии, где будут развернуты более 1 миллиона избирательных участков. Срок полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента истекает 16 июня, и новый состав палаты должен быть сформирован до этой даты. Члены Лок сабхи (Народной палаты) избираются прямым всеобщим тайным голосованием на основе мажоритарной системы. Голосование по первому этапу выборов в Лок Сабху начнется в 08:00 и завершится в 17:00 в пятницу. В ходе первого этапа голосования в 21 штате и союзной территории избиратели выберут 102 членов будущего парламента. В последний раз выборы в нижнюю палату парламента Индии прошли в 2019 году, они проводились в семь этапов, начиная с 11 апреля, а подсчет голосов состоялся 23 мая. По итогам тех выборов победу второй раз подряд одержала правящая "Бхаратия джаната парти", а ее лидер Нарендра Моди вновь занял кресло премьер-министра страны. Важной особенностью этих выборов является то, что Нарендра Моди стремится стать премьер-министром Индии третий срок подряд. Также он поставил цель улучшить результат, показанный "Национальным демократическим альянсом" на прошлых выборах в 2019 году, где возглавляемый партией Моди альянс набрал 353 места. При этом сам партия Моди "Бхаратия джаната парти" набрала на них 303 места, превысив отметку в 272 места, необходимых для победы на выборах. В ходе новых выборов правящая партия должна набрать 370 мест, а возглавляемый ей альянс – более 400, считает Моди. Эксперты же, в свою очередь, напротив предрекают рост числа мест оппозиции в парламенте, но не настолько большой, чтобы она получила возможность сформировать правительство страны. Манифест властейВ ходе представления программы своей партии на выборах премьер-министр Индии заявил, что он сосредоточен на "четырех сильных столпах развитой Индии" - молодежи, женщинах, бедных и фермерах. Премьер перечислил различные программы поддержки, которые, по его словам, начнут действовать в случае победы его партии. Он, в частности, отметил, что в случае победы на выборах его партия сосредоточится на подаче газа и воды во все дома страны и обеспечении жителей бесплатной электроэнергией за счет солнечной энергии. Правительство также сосредоточится на самостоятельности в производстве бобовых, пищевых масел и овощей, чтобы стабилизировать цены, будет оказывать помощь фермерам, в частности, продолжит выкупать у них сельскохозяйственные культуры и создаст новые кластеры для производства предметов первой необходимости, отметил он. Моди заявил, что его партия "собирается укрепить основу Индии 21-го века с помощью трех видов инфраструктуры" - социальной, цифровой и транспортной, перечислив открытие новых учебных заведений, расширение сетей 5G и работу над сетями 6G, а также модернизацию автомобильных и железных дорог, воздушных и водных путей. В качестве глобальных целей "Бхаратия джаната парти" в своем манифесте заявила, в частности, о намерениях сделать Индию третьей по величине экономикой в мире, превратить страну в "глобальный производственный центр", добиться постоянного места Индии в Совете Безопасности ООН, отправить человека на Луну и создать индийскую орбитальную космическую станцию. ... и манифест лидеров оппозицииОсновная оппозиционная партия Индии – "Индийский национальный конгресс" - обещает в случае своей победы на выборах провести общенациональную перепись для выявления и подсчета каст, подкаст и их социально-экономического положения. Тема кастовой переписи в Индии стала одной из самых обсуждаемых в последнее время посте того, как в конце прошлого года правительство Бихара вынесло ее на всеобщее голосование в штате. Оппозиционная партия также пообещала ввести минимальную цену поддержки для фермеров, выращивающих сельскохозяйственные культуры. Вопрос ввода цены поддержки – гарантированного выкупа фермерской продукции государством по заранее согласованной цене – является одним из центральных в ходе протестов фермеров, которые продолжаются в Индии последние годы. Партия также пообещала искоренить бедность, улучшив благосостояние 230 миллионов человек в течение следующего десятилетия. В рамках этих обещаний партии также пообещала выплачивать до 100 тысяч рупий в год самой старшей женщине в каждой бедной семье. Также "Индийский национальный конгресс" обещает работать над восстановлением статус-кво на границах страны с Китаем и "обеспечить, чтобы районы, где в прошлом патрулировали обе армии, снова стали доступными для наших солдат", а также будет работать над восстановлением отношений с Мальдивами. Партия также обещает ввести всеобщую бесплатную медицинскую помощь по всей стране, включая расходы на диагностику, операцию и лекарства, списать все студенческие образовательные кредиты, включая невыплаченные проценты, и представить закон, признающий гражданские союзы между парами нетрадиционной сексуальной ориентации. Вероятные результатыНесмотря на всю предвыборную риторику, большинство экспертов полагают, что в ходе новых выборов в Индии сохранится нынешняя структура власти. Согласно опросу общественного мнения, проведенному телеканалом NDTV, возглавляемый партией Моди "Национальный демократический альянс", как ожидается, получит 365 из 543 мест в нижней палате. Это примерно на 3,4% больше, чем 353 места, полученные альянсом в ходе выборов в Лок Сабха в 2019 году. Между тем, оппозиционный блок I.N.D.I.A. скорее всего, получит 122 места, что на 35% больше, чем 90 мест, полученных возглавляемым Объединенным прогрессивным альянсом в 2019 году.

https://ria.ru/20240414/liderstvo-1939821015.html

https://ria.ru/20240215/indiya-1927495463.html

https://ria.ru/20240320/vybory-1934422486.html

https://ria.ru/20240317/indiya-1933608145.html

https://ria.ru/20231227/vybory-1918566633.html

индия

луна

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, индия, луна, китай, нарендра моди, бхаратия джаната парти, индийский национальный конгресс, оон