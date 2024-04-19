https://ria.ru/20240419/gumpomosch-1941117804.html

Волонтерский центр Тюменской облдумы отправил гумпомощь бойцам СВО

Волонтерский центр Тюменской облдумы отправил гумпомощь бойцам СВО - РИА Новости, 19.04.2024

Волонтерский центр Тюменской облдумы отправил гумпомощь бойцам СВО

Посылки с окопными свечами, маскировочными сетями, сухим душем, а также медикаментами в зону специальной военной операции собрали и отправили активисты... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:59

2024-04-19T17:59

2024-04-19T17:59

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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Посылки с окопными свечами, маскировочными сетями, сухим душем, а также медикаментами в зону специальной военной операции собрали и отправили активисты волонтерского центра Тюменской областной думы, сообщила пресс-служба областного парламента. "Активисты волонтерского центра Тюменской областной думы отправили очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции. На этот раз в посылках 1000 комплектов сухого душа, 600 окопных свечей, семь сетей. Также будут отправлены медикаменты, бельё, предметы гигиены, средства для уборки, чай, кофе и сладости", - указано в сообщении. Отмечается, что волонтерский центр облдумы "От сердца к сердцу" создан в начале 2024 года по предложению председателя парламента Фуата Сайфитдинова. Депутаты, сотрудники аппарата и счетной палаты плетут маскировочные сети, делают сухой армейский душ и окопные свечи, участвуют в сборе средств для приобретения всего необходимого. В конце марта на передовую была отправлена первая партия гуманитарного груза. Апрельские посылки землякам доставят на автомобилях скорой помощи, которые по инициативе депутатов Ольги Швецовой и Николая Савченко при поддержке правительства Тюменской области, реготделения общественной организации "Офицеры России" и её руководителя Александра Сукаченко направятся в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20240419/pomosch-1941089685.html

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Артем Смирнов

тюменская область, тюменская областная дума, сво