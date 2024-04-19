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Волонтерский центр Тюменской облдумы отправил гумпомощь бойцам СВО - РИА Новости, 19.04.2024
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17:59 19.04.2024
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Волонтерский центр Тюменской облдумы отправил гумпомощь бойцам СВО
Волонтерский центр Тюменской облдумы отправил гумпомощь бойцам СВО - РИА Новости, 19.04.2024
Волонтерский центр Тюменской облдумы отправил гумпомощь бойцам СВО
Посылки с окопными свечами, маскировочными сетями, сухим душем, а также медикаментами в зону специальной военной операции собрали и отправили активисты... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:59
2024-04-19T17:59
надежные люди
тюменская область
тюменская областная дума
сво
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Посылки с окопными свечами, маскировочными сетями, сухим душем, а также медикаментами в зону специальной военной операции собрали и отправили активисты волонтерского центра Тюменской областной думы, сообщила пресс-служба областного парламента. "Активисты волонтерского центра Тюменской областной думы отправили очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции. На этот раз в посылках 1000 комплектов сухого душа, 600 окопных свечей, семь сетей. Также будут отправлены медикаменты, бельё, предметы гигиены, средства для уборки, чай, кофе и сладости", - указано в сообщении. Отмечается, что волонтерский центр облдумы "От сердца к сердцу" создан в начале 2024 года по предложению председателя парламента Фуата Сайфитдинова. Депутаты, сотрудники аппарата и счетной палаты плетут маскировочные сети, делают сухой армейский душ и окопные свечи, участвуют в сборе средств для приобретения всего необходимого. В конце марта на передовую была отправлена первая партия гуманитарного груза. Апрельские посылки землякам доставят на автомобилях скорой помощи, которые по инициативе депутатов Ольги Швецовой и Николая Савченко при поддержке правительства Тюменской области, реготделения общественной организации "Офицеры России" и её руководителя Александра Сукаченко направятся в зону специальной военной операции.
https://ria.ru/20240419/pomosch-1941089685.html
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тюменская область, тюменская областная дума, сво
Надежные люди, Тюменская область, Тюменская областная Дума, СВО

Волонтерский центр Тюменской облдумы отправил гумпомощь бойцам СВО

© Фото : Пресс-служба Тюменской областной думыАктивисты волонтерского центра Тюменской областной думы, отправившие гуманитарный груз в зону СВО
Активисты волонтерского центра Тюменской областной думы, отправившие гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Пресс-служба Тюменской областной думы
Активисты волонтерского центра Тюменской областной думы, отправившие гуманитарный груз в зону СВО
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Посылки с окопными свечами, маскировочными сетями, сухим душем, а также медикаментами в зону специальной военной операции собрали и отправили активисты волонтерского центра Тюменской областной думы, сообщила пресс-служба областного парламента.
"Активисты волонтерского центра Тюменской областной думы отправили очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции. На этот раз в посылках 1000 комплектов сухого душа, 600 окопных свечей, семь сетей. Также будут отправлены медикаменты, бельё, предметы гигиены, средства для уборки, чай, кофе и сладости", - указано в сообщении.
Продукция от предпринимателей Перми для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Пермяки, изготавливающие колбасы, отправили свою продукцию бойцам СВО
Вчера, 16:25
Отмечается, что волонтерский центр облдумы "От сердца к сердцу" создан в начале 2024 года по предложению председателя парламента Фуата Сайфитдинова. Депутаты, сотрудники аппарата и счетной палаты плетут маскировочные сети, делают сухой армейский душ и окопные свечи, участвуют в сборе средств для приобретения всего необходимого. В конце марта на передовую была отправлена первая партия гуманитарного груза.
Апрельские посылки землякам доставят на автомобилях скорой помощи, которые по инициативе депутатов Ольги Швецовой и Николая Савченко при поддержке правительства Тюменской области, реготделения общественной организации "Офицеры России" и её руководителя Александра Сукаченко направятся в зону специальной военной операции.
 
Надежные людиТюменская областьТюменская областная ДумаСВО
 
 
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