https://ria.ru/20240419/gumenyuk-1940948022.html

На Украине после скандала уволили начальника пресс-центра сил обороны юга

На Украине после скандала уволили начальника пресс-центра сил обороны юга - РИА Новости, 19.04.2024

На Украине после скандала уволили начальника пресс-центра сил обороны юга

Генеральный штаб ВСУ сообщил в пятницу о проведении ротационных мероприятий и увольнении Натальи Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:24

2024-04-19T07:24

2024-04-19T11:01

украина

вооруженные силы украины

в мире

александр сырский

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ сообщил в пятницу о проведении ротационных мероприятий и увольнении Натальи Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", отставки которой требовали украинские СМИ из-за препятствования их работе.Представители украинских СМИ 16 апреля потребовали от главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины уволить Наталью Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг" ВСУ и не допускать к любому управлению коммуникациями. СМИ просили заменить Гуменюк на более компетентное лицо, которое должно "уметь адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа"."Генеральным штабом Вооруженных сил Украины проведены ротационные мероприятия в отношении начальника центра стратегических коммуникаций сил обороны "Юга". В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19 апреля 2024 года", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.Уточняется, что в настоящее время идет отбор соответствующего специалиста, который вскоре станет "голосом" сил обороны "Юга".Гуменюк возглавляла объединенный координационный пресс-центр сил обороны "Юг" с весны 2022 года. До этого работала помощником начальника регионального управления морской охраны госпогранслужбы Украины.

https://ria.ru/20240326/uvolnenie-1936048346.html

https://ria.ru/20240327/skandal-1936112634.html

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украина, вооруженные силы украины, в мире, александр сырский