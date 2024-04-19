https://ria.ru/20240419/gripp-1941135732.html
В США обнаружили необычный способ распространения птичьего гриппа
В США обнаружили необычный способ распространения птичьего гриппа - РИА Новости, 19.04.2024
В США обнаружили необычный способ распространения птичьего гриппа
Вирус высокопатогенного птичьего гриппа типа H5N1 был обнаружен в молоке инфицированных коров в США, сообщила в пятницу представитель Всемирной организации... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:21
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ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости. Вирус высокопатогенного птичьего гриппа типа H5N1 был обнаружен в молоке инфицированных коров в США, сообщила в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения Веньцин Чжан. "Теперь множество стад коров было затронуто (вирусом – ред.) во всё большем числе штатов США, что свидетельствует о дальнейшем распространении вируса среди млекопитающих… Вирус также был обнаружен в молоке инфицированных животных", - сказала она в ходе брифинга. В связи с этим представитель ВОЗ призвала людей потреблять только пастеризованное молоко и молочные продукты. Чжан заявила, что заражение коров птичьим гриппом было зафиксировано только в США. Она сообщила, что концентрация вируса в сыром молоке была "очень высокой", однако добавила, что пока неизвестно, сколько он может жить в такой среде. При этом ВОЗ пока не располагает информацией о том, что зафиксированный ранее в США случай заражения птичьим гриппом связан с самим молоком. По данным организации, причиной инфицирования является прямой контакт с коровами. В начале апреля управление здравоохранения американского штата Техаса сообщило, что первый случай заражения птичьим гриппом у человека от скота зафиксирован в этом штате. Пациент работал на коммерческой молочной ферме. Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным резервуаром вируса птичьего гриппа являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.
https://ria.ru/20240206/kury-1925602003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, техас, воз
В США обнаружили необычный способ распространения птичьего гриппа
ВОЗ: вирус птичьего гриппа обнаружили в молоке инфицированных коров в США
ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости.
Вирус высокопатогенного птичьего гриппа типа H5N1 был обнаружен в молоке инфицированных коров в США, сообщила в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения
Веньцин Чжан.
"Теперь множество стад коров было затронуто (вирусом – ред.) во всё большем числе штатов США, что свидетельствует о дальнейшем распространении вируса среди млекопитающих… Вирус также был обнаружен в молоке инфицированных животных", - сказала она в ходе брифинга.
В связи с этим представитель ВОЗ
призвала людей потреблять только пастеризованное молоко и молочные продукты. Чжан заявила, что заражение коров птичьим гриппом было зафиксировано только в США. Она сообщила, что концентрация вируса в сыром молоке была "очень высокой", однако добавила, что пока неизвестно, сколько он может жить в такой среде.
При этом ВОЗ пока не располагает информацией о том, что зафиксированный ранее в США случай заражения птичьим гриппом связан с самим молоком. По данным организации, причиной инфицирования является прямой контакт с коровами.
В начале апреля управление здравоохранения американского штата Техаса
сообщило, что первый случай заражения птичьим гриппом у человека от скота зафиксирован в этом штате. Пациент работал на коммерческой молочной ферме.
Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным резервуаром вируса птичьего гриппа являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.