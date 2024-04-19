https://ria.ru/20240419/gripp-1941135732.html

В США обнаружили необычный способ распространения птичьего гриппа

В США обнаружили необычный способ распространения птичьего гриппа - РИА Новости, 19.04.2024

В США обнаружили необычный способ распространения птичьего гриппа

Вирус высокопатогенного птичьего гриппа типа H5N1 был обнаружен в молоке инфицированных коров в США, сообщила в пятницу представитель Всемирной организации... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:21

2024-04-19T19:21

2024-04-19T19:21

в мире

сша

техас

воз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829325841_0:139:2962:1805_1920x0_80_0_0_bf6ab5641f97b20cca69eae24ec07d22.jpg

ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости. Вирус высокопатогенного птичьего гриппа типа H5N1 был обнаружен в молоке инфицированных коров в США, сообщила в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения Веньцин Чжан. "Теперь множество стад коров было затронуто (вирусом – ред.) во всё большем числе штатов США, что свидетельствует о дальнейшем распространении вируса среди млекопитающих… Вирус также был обнаружен в молоке инфицированных животных", - сказала она в ходе брифинга. В связи с этим представитель ВОЗ призвала людей потреблять только пастеризованное молоко и молочные продукты. Чжан заявила, что заражение коров птичьим гриппом было зафиксировано только в США. Она сообщила, что концентрация вируса в сыром молоке была "очень высокой", однако добавила, что пока неизвестно, сколько он может жить в такой среде. При этом ВОЗ пока не располагает информацией о том, что зафиксированный ранее в США случай заражения птичьим гриппом связан с самим молоком. По данным организации, причиной инфицирования является прямой контакт с коровами. В начале апреля управление здравоохранения американского штата Техаса сообщило, что первый случай заражения птичьим гриппом у человека от скота зафиксирован в этом штате. Пациент работал на коммерческой молочной ферме. Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным резервуаром вируса птичьего гриппа являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.

https://ria.ru/20240206/kury-1925602003.html

https://ria.ru/20240112/gripp-1920923295.html

сша

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, сша, техас, воз