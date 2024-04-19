Рейтинг@Mail.ru
В ЕК не нашли ответа на жалобы греческих журналистов о нехватке денег - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/gretsiya-1940998229.html
В ЕК не нашли ответа на жалобы греческих журналистов о нехватке денег
В ЕК не нашли ответа на жалобы греческих журналистов о нехватке денег - РИА Новости, 19.04.2024
В ЕК не нашли ответа на жалобы греческих журналистов о нехватке денег
Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова сообщила, что не нашла ответа на жалобы греческих журналистов и медиа на... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:36
2024-04-19T11:36
в мире
греция
европа
вера юрова
еврокомиссия
евросоюз
репортеры без границ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102342/42/1023424214_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_cbb4ef2337e1e20043c8698decc26d09.jpg
АФИНЫ, 19 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова сообщила, что не нашла ответа на жалобы греческих журналистов и медиа на нехватку денег. Юрова находилась в Греции в рамках поездки по странам-членам ЕС в связи с подготовкой к европейским выборам. В интервью новостному каналу греческого общественного телевидения ERTNews.gr Юрова сказала, что все СМИ и журналисты на встречах с ней поднимают одну и ту же проблему - нехватка денег в сфере журналистики. "Деньги исчезли. Деньги рекламодателей теперь уходят в системы технологических компаний. И у меня не было достаточно четких ответов, как на самом деле исправить провал рынка. Средства массовой информации спрашивают меня, гарантируем ли мы, что им будут предоставлены государственные средства для выживания. И я отвечаю, что это крайняя мера. Почему налогоплательщики должны платить? Конечно, было бы хорошо, если бы граждане были готовы платить за профессиональные статьи", - сказала она. По ее словам, она говорит СМИ, что в ЕС приняли Закон о свободе СМИ, который защищает их от политического давления, от использования шпионского программного обеспечения, от давления с целью заставить их раскрыть источники информации и от давления владельцев на редакционную свободу. "Я также информирую государства-члены о том, что Закон о свободе СМИ должен быть полностью реализован", - сказала она. Вице-председатель ЕК отметила, что Закон о свободе средств массовой информации гласит, что в каждом государстве-члене ЕС гражданам должен быть предоставлен стабильный источник новостей, основанных на фактах. "Я имею в виду государственные средства массовой информации. И я упорно настаивала на включении в европейское законодательство правила, согласно которому государственные СМИ будут получать адекватное финансирование либо за счет сборов, либо из государственного бюджета, и будут руководствоваться прозрачными и беспристрастными правилами при назначении ключевых людей в руководство и советы директоров. И коммерческие СМИ, конечно же, должны обладать независимостью и разумной финансовой устойчивостью", - сказала Юрова. Говоря о ситуации в греческих СМИ, Юрова сказала, что видит улучшение, добавив, что Еврокомиссия объективно оценивает ситуацию во всех государствах-членах. "Я вижу улучшение. Сегодня (в четверг) я разговаривала с целевой группой по СМИ и также получила подтверждение от средств массовой информации того, что меры были приняты. Конечно, для каждого государства-члена, когда появляются раненые или убитые журналисты, создается большая репутационная проблема", - сказала она. Греция по индексу свободы прессы находится на последнем месте среди стран Европы. В 2021 году она занимала 70-е место из 180 в мировом рейтинге "Индекс свободы прессы" организации "Репортеры без границ" и была четвертой худшей страной в Евросоюзе. Затем она опустилась почти на 40 позиций и стала худшей в Европе. Сейчас она занимает 107-е место. Греческие журналисты жаловались как на финансовые проблемы, так и на политическое давление. Международные журналистские организации заявляли, что ухудшение свободы прессы в Греции наблюдается после победы на выборах в 2019 году партии "Новая демократия", которая "одержима стремлением контролировать информацию и минимизировать критические и инакомыслящие голоса", а правительство манипулирует СМИ и глушит голоса несогласных, препятствует свободе прессы. Правительство отрицает обвинения в давлении на СМИ. Ассоциация иностранных корреспондентов (FPA) в Греции призывала официального представителя правительства прекратить публичные нападки, преследования и попытки дискредитировать журналистов.
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905697677.html
https://ria.ru/20240303/fermer-1930802183.html
https://ria.ru/20240313/zakon-1932734477.html
греция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102342/42/1023424214_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7530470beeb986999650894735f5e9e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, европа, вера юрова, еврокомиссия, евросоюз, репортеры без границ
В мире, Греция, Европа, Вера Юрова, Еврокомиссия, Евросоюз, Репортеры без границ
В ЕК не нашли ответа на жалобы греческих журналистов о нехватке денег

Еврокомиссар Юрова не нашла ответа на жалобы греческих СМИ о нехватке денег

© Fotolia / fragolerosseГазеты
Газеты - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Fotolia / fragolerosse
Газеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 19 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова сообщила, что не нашла ответа на жалобы греческих журналистов и медиа на нехватку денег.
Юрова находилась в Греции в рамках поездки по странам-членам ЕС в связи с подготовкой к европейским выборам.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Премьер Греции оценил возможность пересмотра бюджета ЕС в пользу Украины
27 октября 2023, 17:47
В интервью новостному каналу греческого общественного телевидения ERTNews.gr Юрова сказала, что все СМИ и журналисты на встречах с ней поднимают одну и ту же проблему - нехватка денег в сфере журналистики.
«
"Деньги исчезли. Деньги рекламодателей теперь уходят в системы технологических компаний. И у меня не было достаточно четких ответов, как на самом деле исправить провал рынка. Средства массовой информации спрашивают меня, гарантируем ли мы, что им будут предоставлены государственные средства для выживания. И я отвечаю, что это крайняя мера. Почему налогоплательщики должны платить? Конечно, было бы хорошо, если бы граждане были готовы платить за профессиональные статьи", - сказала она.
По ее словам, она говорит СМИ, что в ЕС приняли Закон о свободе СМИ, который защищает их от политического давления, от использования шпионского программного обеспечения, от давления с целью заставить их раскрыть источники информации и от давления владельцев на редакционную свободу.
Вид на город Афины - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Власти Греции досрочно погасили кредиты вместо помощи фермерам
3 марта, 09:32
"Я также информирую государства-члены о том, что Закон о свободе СМИ должен быть полностью реализован", - сказала она.
Вице-председатель ЕК отметила, что Закон о свободе средств массовой информации гласит, что в каждом государстве-члене ЕС гражданам должен быть предоставлен стабильный источник новостей, основанных на фактах. "Я имею в виду государственные средства массовой информации. И я упорно настаивала на включении в европейское законодательство правила, согласно которому государственные СМИ будут получать адекватное финансирование либо за счет сборов, либо из государственного бюджета, и будут руководствоваться прозрачными и беспристрастными правилами при назначении ключевых людей в руководство и советы директоров. И коммерческие СМИ, конечно же, должны обладать независимостью и разумной финансовой устойчивостью", - сказала Юрова.
Говоря о ситуации в греческих СМИ, Юрова сказала, что видит улучшение, добавив, что Еврокомиссия объективно оценивает ситуацию во всех государствах-членах.
Представитель СМИ возле здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Европарламент одобрил противоречивый закон о контроле над СМИ
13 марта, 14:38
"Я вижу улучшение. Сегодня (в четверг) я разговаривала с целевой группой по СМИ и также получила подтверждение от средств массовой информации того, что меры были приняты. Конечно, для каждого государства-члена, когда появляются раненые или убитые журналисты, создается большая репутационная проблема", - сказала она.
Греция по индексу свободы прессы находится на последнем месте среди стран Европы. В 2021 году она занимала 70-е место из 180 в мировом рейтинге "Индекс свободы прессы" организации "Репортеры без границ" и была четвертой худшей страной в Евросоюзе. Затем она опустилась почти на 40 позиций и стала худшей в Европе. Сейчас она занимает 107-е место. Греческие журналисты жаловались как на финансовые проблемы, так и на политическое давление.
Международные журналистские организации заявляли, что ухудшение свободы прессы в Греции наблюдается после победы на выборах в 2019 году партии "Новая демократия", которая "одержима стремлением контролировать информацию и минимизировать критические и инакомыслящие голоса", а правительство манипулирует СМИ и глушит голоса несогласных, препятствует свободе прессы. Правительство отрицает обвинения в давлении на СМИ.
Ассоциация иностранных корреспондентов (FPA) в Греции призывала официального представителя правительства прекратить публичные нападки, преследования и попытки дискредитировать журналистов.
 
В миреГрецияЕвропаВера ЮроваЕврокомиссияЕвросоюзРепортеры без границ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала