https://ria.ru/20240419/gretsiya-1940998229.html

В ЕК не нашли ответа на жалобы греческих журналистов о нехватке денег

В ЕК не нашли ответа на жалобы греческих журналистов о нехватке денег - РИА Новости, 19.04.2024

В ЕК не нашли ответа на жалобы греческих журналистов о нехватке денег

Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова сообщила, что не нашла ответа на жалобы греческих журналистов и медиа на... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:36

2024-04-19T11:36

2024-04-19T11:36

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АФИНЫ, 19 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова сообщила, что не нашла ответа на жалобы греческих журналистов и медиа на нехватку денег. Юрова находилась в Греции в рамках поездки по странам-членам ЕС в связи с подготовкой к европейским выборам. В интервью новостному каналу греческого общественного телевидения ERTNews.gr Юрова сказала, что все СМИ и журналисты на встречах с ней поднимают одну и ту же проблему - нехватка денег в сфере журналистики. "Деньги исчезли. Деньги рекламодателей теперь уходят в системы технологических компаний. И у меня не было достаточно четких ответов, как на самом деле исправить провал рынка. Средства массовой информации спрашивают меня, гарантируем ли мы, что им будут предоставлены государственные средства для выживания. И я отвечаю, что это крайняя мера. Почему налогоплательщики должны платить? Конечно, было бы хорошо, если бы граждане были готовы платить за профессиональные статьи", - сказала она. По ее словам, она говорит СМИ, что в ЕС приняли Закон о свободе СМИ, который защищает их от политического давления, от использования шпионского программного обеспечения, от давления с целью заставить их раскрыть источники информации и от давления владельцев на редакционную свободу. "Я также информирую государства-члены о том, что Закон о свободе СМИ должен быть полностью реализован", - сказала она. Вице-председатель ЕК отметила, что Закон о свободе средств массовой информации гласит, что в каждом государстве-члене ЕС гражданам должен быть предоставлен стабильный источник новостей, основанных на фактах. "Я имею в виду государственные средства массовой информации. И я упорно настаивала на включении в европейское законодательство правила, согласно которому государственные СМИ будут получать адекватное финансирование либо за счет сборов, либо из государственного бюджета, и будут руководствоваться прозрачными и беспристрастными правилами при назначении ключевых людей в руководство и советы директоров. И коммерческие СМИ, конечно же, должны обладать независимостью и разумной финансовой устойчивостью", - сказала Юрова. Говоря о ситуации в греческих СМИ, Юрова сказала, что видит улучшение, добавив, что Еврокомиссия объективно оценивает ситуацию во всех государствах-членах. "Я вижу улучшение. Сегодня (в четверг) я разговаривала с целевой группой по СМИ и также получила подтверждение от средств массовой информации того, что меры были приняты. Конечно, для каждого государства-члена, когда появляются раненые или убитые журналисты, создается большая репутационная проблема", - сказала она. Греция по индексу свободы прессы находится на последнем месте среди стран Европы. В 2021 году она занимала 70-е место из 180 в мировом рейтинге "Индекс свободы прессы" организации "Репортеры без границ" и была четвертой худшей страной в Евросоюзе. Затем она опустилась почти на 40 позиций и стала худшей в Европе. Сейчас она занимает 107-е место. Греческие журналисты жаловались как на финансовые проблемы, так и на политическое давление. Международные журналистские организации заявляли, что ухудшение свободы прессы в Греции наблюдается после победы на выборах в 2019 году партии "Новая демократия", которая "одержима стремлением контролировать информацию и минимизировать критические и инакомыслящие голоса", а правительство манипулирует СМИ и глушит голоса несогласных, препятствует свободе прессы. Правительство отрицает обвинения в давлении на СМИ. Ассоциация иностранных корреспондентов (FPA) в Греции призывала официального представителя правительства прекратить публичные нападки, преследования и попытки дискредитировать журналистов.

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905697677.html

https://ria.ru/20240303/fermer-1930802183.html

https://ria.ru/20240313/zakon-1932734477.html

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в мире, греция, европа, вера юрова, еврокомиссия, евросоюз, репортеры без границ