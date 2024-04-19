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В Кремле прокомментировали ограничения на выезд госслужащих за границу - РИА Новости, 19.04.2024
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13:04 19.04.2024 (обновлено: 13:09 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/gossluzhaschie-1941029691.html
В Кремле прокомментировали ограничения на выезд госслужащих за границу
В Кремле прокомментировали ограничения на выезд госслужащих за границу - РИА Новости, 19.04.2024
В Кремле прокомментировали ограничения на выезд госслужащих за границу
Для различных ведомств России действуют различные режимы для выезда за границу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:04
2024-04-19T13:09
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Для различных ведомств России действуют различные режимы для выезда за границу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выезда за границу. Есть ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются, есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок обязательный, порядок отдельных согласований. Поэтому от ведомства к ведомству разные режимы, что называется.", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ограничении для выезда госслужащих за границу.
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле прокомментировали ограничения на выезд госслужащих за границу

Песков: режим выезда госслужащих за границу зависит от конкретного ведомства

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Для различных ведомств России действуют различные режимы для выезда за границу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выезда за границу. Есть ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются, есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок обязательный, порядок отдельных согласований. Поэтому от ведомства к ведомству разные режимы, что называется.", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ограничении для выезда госслужащих за границу.
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