https://ria.ru/20240419/gossluzhaschie-1941029691.html

В Кремле прокомментировали ограничения на выезд госслужащих за границу

В Кремле прокомментировали ограничения на выезд госслужащих за границу - РИА Новости, 19.04.2024

В Кремле прокомментировали ограничения на выезд госслужащих за границу

Для различных ведомств России действуют различные режимы для выезда за границу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:04

2024-04-19T13:04

2024-04-19T13:09

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Для различных ведомств России действуют различные режимы для выезда за границу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выезда за границу. Есть ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются, есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок обязательный, порядок отдельных согласований. Поэтому от ведомства к ведомству разные режимы, что называется.", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ограничении для выезда госслужащих за границу.

https://ria.ru/20230702/vyezd-1881715143.html

россия

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, политика