Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме разработали проект об увековечении памяти жертв геноцида - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/gosduma-1941038035.html
В Госдуме разработали проект об увековечении памяти жертв геноцида
В Госдуме разработали проект об увековечении памяти жертв геноцида - РИА Новости, 19.04.2024
В Госдуме разработали проект об увековечении памяти жертв геноцида
В Госдуме разработали законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, он может быть внесен в ГД уже в РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:37
2024-04-19T13:37
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Госдуме разработали законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, он может быть внесен в ГД уже в этом году, сообщила зампред думского комитета по гражданскому обществу Ольга Занко ("Единая Россия"). "Нужно четко закрепить полномочия органов власти разного уровня, от организации проведения мероприятий и централизованного учета захоронений жертв геноцида советского народа до сооружения памятников и создания музейных экспозиций и выставок. ‎Предварительно текст законопроекта уже обсудили со Следственным комитетом и прокуратурой Российской Федерации и нашли поддержку. Сейчас идут консультации с другими ведомствами. Планируем, что уже в этом году внесём законопроект в Государственную Думу. Законодательное закрепление вопросов увековечения памяти жертв геноцида советского народа имеет не только юридическое значение. Сегодня, когда вновь возрождаются неонацистские идеи на территориях зарубежных стран, принятие данного закона станет дополнительным шагом в формировании иммунитета от этих чудовищных идей", - сказала Занко журналистам. Депутат также отметила, что в законопроекте будут закреплены понятия "Геноцид советского народа" и "Захоронения жертв геноцида".
https://ria.ru/20240127/prestupleniya-1923882581.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, единая россия
Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме разработали проект об увековечении памяти жертв геноцида

В Госдуме разработали проект об увековечении памяти жертв геноцида в ходе ВОВ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Госдуме разработали законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, он может быть внесен в ГД уже в этом году, сообщила зампред думского комитета по гражданскому обществу Ольга Занко ("Единая Россия").
«
"Нужно четко закрепить полномочия органов власти разного уровня, от организации проведения мероприятий и централизованного учета захоронений жертв геноцида советского народа до сооружения памятников и создания музейных экспозиций и выставок. ‎Предварительно текст законопроекта уже обсудили со Следственным комитетом и прокуратурой Российской Федерации и нашли поддержку. Сейчас идут консультации с другими ведомствами. Планируем, что уже в этом году внесём законопроект в Государственную Думу. Законодательное закрепление вопросов увековечения памяти жертв геноцида советского народа имеет не только юридическое значение. Сегодня, когда вновь возрождаются неонацистские идеи на территориях зарубежных стран, принятие данного закона станет дополнительным шагом в формировании иммунитета от этих чудовищных идей", - сказала Занко журналистам.
Депутат также отметила, что в законопроекте будут закреплены понятия "Геноцид советского народа" и "Захоронения жертв геноцида".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко возлагают цветы к Вечному огню на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Путин призвал продолжить расследования преступлений нацистов в годы ВОВ
27 января, 18:09
 
Госдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала