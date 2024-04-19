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В Госдуме разработали проект об увековечении памяти жертв геноцида
В Госдуме разработали проект об увековечении памяти жертв геноцида - РИА Новости, 19.04.2024
В Госдуме разработали проект об увековечении памяти жертв геноцида
В Госдуме разработали законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, он может быть внесен в ГД уже в РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:37
2024-04-19T13:37
2024-04-19T13:37
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Госдуме разработали законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, он может быть внесен в ГД уже в этом году, сообщила зампред думского комитета по гражданскому обществу Ольга Занко ("Единая Россия"). "Нужно четко закрепить полномочия органов власти разного уровня, от организации проведения мероприятий и централизованного учета захоронений жертв геноцида советского народа до сооружения памятников и создания музейных экспозиций и выставок. Предварительно текст законопроекта уже обсудили со Следственным комитетом и прокуратурой Российской Федерации и нашли поддержку. Сейчас идут консультации с другими ведомствами. Планируем, что уже в этом году внесём законопроект в Государственную Думу. Законодательное закрепление вопросов увековечения памяти жертв геноцида советского народа имеет не только юридическое значение. Сегодня, когда вновь возрождаются неонацистские идеи на территориях зарубежных стран, принятие данного закона станет дополнительным шагом в формировании иммунитета от этих чудовищных идей", - сказала Занко журналистам. Депутат также отметила, что в законопроекте будут закреплены понятия "Геноцид советского народа" и "Захоронения жертв геноцида".
https://ria.ru/20240127/prestupleniya-1923882581.html
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В Госдуме разработали проект об увековечении памяти жертв геноцида
В Госдуме разработали проект об увековечении памяти жертв геноцида в ходе ВОВ