https://ria.ru/20240419/goroda-1940997352.html

Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах

Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах - РИА Новости, 19.04.2024

Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах

За привычными названиями российских городов скрываются необычные истории. Города иногда называли в честь оберегающих их святых, протекающих рядом рек или даже обитающих в тех краях птиц. Как вообще происходит "подбор названий"? И почему с одними городами все понятно, а "имена" других обросли легендами?

2024-04-19T12:00

2024-04-19T12:00

2024-04-19T12:00

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Москва от слова «мозг», а Псков — от «плеса». Разбираемся в астионимах За привычными названиями российских городов скрываются необычные истории. Города иногда называли в честь оберегающих их святых, протекающих рядом рек или даже обитающих в тех краях птиц. Как вообще происходит «подбор названий»? И почему с одними городами все понятно, а «имена» других обросли легендами? audio/mpeg

Москва от слова «мозг», а Псков — от «плеса». Разбираемся в астионимах За привычными названиями российских городов скрываются необычные истории. Города иногда называли в честь оберегающих их святых, протекающих рядом рек или даже обитающих в тех краях птиц. Как вообще происходит «подбор названий»? И почему с одними городами все понятно, а «имена» других обросли легендами? audio/mpeg

Эксперты эпизода — педагог по русскому языку, блогер Татьяна Гартман и журналист, экскурсовод Андрей Волков.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

самара

москва

тверь

орел

воронеж

казань

кострома

тула

псков

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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