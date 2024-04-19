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Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах
Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах - РИА Новости, 19.04.2024
Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах
За привычными названиями российских городов скрываются необычные истории. Города иногда называли в честь оберегающих их святых, протекающих рядом рек или даже обитающих в тех краях птиц. Как вообще происходит "подбор названий"? И почему с одними городами все понятно, а "имена" других обросли легендами?
2024-04-19T12:00
2024-04-19T12:00
2024-04-19T12:00
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Москва от слова «мозг», а Псков — от «плеса». Разбираемся в астионимах
За привычными названиями российских городов скрываются необычные истории. Города иногда называли в честь оберегающих их святых, протекающих рядом рек или даже обитающих в тех краях птиц. Как вообще происходит «подбор названий»? И почему с одними городами все понятно, а «имена» других обросли легендами?
audio/mpeg
Москва от слова «мозг», а Псков — от «плеса». Разбираемся в астионимах
За привычными названиями российских городов скрываются необычные истории. Города иногда называли в честь оберегающих их святых, протекающих рядом рек или даже обитающих в тех краях птиц. Как вообще происходит «подбор названий»? И почему с одними городами все понятно, а «имена» других обросли легендами?
audio/mpeg
Эксперты эпизода — педагог по русскому языку, блогер Татьяна Гартман и журналист, экскурсовод Андрей Волков.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
самара
москва
тверь
орел
воронеж
казань
кострома
тула
псков
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Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах
За привычными названиями российских городов скрываются необычные истории. Города иногда называли в честь оберегающих их святых, протекающих рядом рек или даже обитающих в тех краях птиц. Как вообще происходит "подбор названий"? И почему с одними городами все понятно, а "имена" других обросли легендами?