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Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах - РИА Новости, 19.04.2024
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12:00 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/goroda-1940997352.html
Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах
Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах - РИА Новости, 19.04.2024
Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах
За привычными названиями российских городов скрываются необычные истории. Города иногда называли в честь оберегающих их святых, протекающих рядом рек или даже обитающих в тех краях птиц. Как вообще происходит "подбор названий"? И почему с одними городами все понятно, а "имена" других обросли легендами?
2024-04-19T12:00
2024-04-19T12:00
как это по-русски
подкаст
города
самара
москва
тверь
орел
воронеж
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Москва от слова «мозг», а Псков — от «плеса». Разбираемся в астионимах
За привычными названиями российских городов скрываются необычные истории. Города иногда называли в честь оберегающих их святых, протекающих рядом рек или даже обитающих в тех краях птиц. Как вообще происходит «подбор названий»? И почему с одними городами все понятно, а «имена» других обросли легендами?
audio/mpeg
Москва от слова «мозг», а Псков — от «плеса». Разбираемся в астионимах
За привычными названиями российских городов скрываются необычные истории. Города иногда называли в честь оберегающих их святых, протекающих рядом рек или даже обитающих в тех краях птиц. Как вообще происходит «подбор названий»? И почему с одними городами все понятно, а «имена» других обросли легендами?
audio/mpeg
Эксперты эпизода — педагог по русскому языку, блогер Татьяна Гартман и журналист, экскурсовод Андрей Волков.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
самара
москва
тверь
орел
воронеж
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4.7
96
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353
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подкаст, города, самара, москва, тверь, орел, воронеж, казань, кострома, тула, псков, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Города, Самара, Москва, Тверь, Орел, Воронеж, Казань, Кострома, Тула, Псков
Как это по-русски

Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах

Как это по-русски
Москва от слова «мозг», а Псков — от «плеса». Разбираемся в астионимах
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
За привычными названиями российских городов скрываются необычные истории. Города иногда называли в честь оберегающих их святых, протекающих рядом рек или даже обитающих в тех краях птиц. Как вообще происходит "подбор названий"? И почему с одними городами все понятно, а "имена" других обросли легендами?
Эксперты эпизода — педагог по русскому языку, блогер Татьяна Гартман и журналист, экскурсовод Андрей Волков.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_________
Автор эпизода: Анастасия Кудрявцева
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиПодкастГородаСамараМоскваТверьОрелВоронежКазаньКостромаТулаПсков
 
 
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