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Митингующие в Тбилиси собирались штурмовать здание парламента - РИА Новости, 19.04.2024
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12:10 19.04.2024 (обновлено: 15:01 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/gomelauri-1941012560.html
Митингующие в Тбилиси собирались штурмовать здание парламента
Митингующие в Тбилиси собирались штурмовать здание парламента - РИА Новости, 19.04.2024
Митингующие в Тбилиси собирались штурмовать здание парламента
Участники акции против принятия в Грузии закона об иноагентах призывали штурмом взять здание правительства страны, заявил глава МВД республики Вахтанг... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:10
2024-04-19T15:01
в мире
тбилиси
вахтанг гомелаури
парламентские выборы в грузии
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ТБИЛИСИ, 19 апр - РИА Новости. Участники акции против принятия в Грузии закона об иноагентах призывали штурмом взять здание правительства страны, заявил глава МВД республики Вахтанг Гомелаури."Они (участники акции протеста - ред.) также пытались ворваться в административное здание, звучали призывы к штурму здания правительственной канцелярии, преследовали и словесно оскорбляли полицейских. Особенно активно действовали представители оппозиционных партий, не буду называть здесь имена", - заявил Гомелаури, выступая в парламенте.По словам министра, призывы к штурму парламента звучали на третий день акции.В среду парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении. По данным грузинских СМИ, пленарное заседание парламента по рассмотрению законопроекта во втором чтении состоится, предположительно, 17 мая. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
https://ria.ru/20240419/inoagenty-1941043801.html
https://ria.ru/20240415/miting-1940268826.html
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в мире, тбилиси, вахтанг гомелаури, парламентские выборы в грузии
В мире, Тбилиси, Вахтанг Гомелаури, Парламентские выборы в Грузии
Митингующие в Тбилиси собирались штурмовать здание парламента

Протестующие против закона об аноагентах в Тбилиси хотели штурмовать парламент

© SputnikУчастники акции протеста против законопроекта об иноагентах на одной из улиц в Тбилиси
Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах на одной из улиц в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Sputnik
Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах на одной из улиц в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 19 апр - РИА Новости. Участники акции против принятия в Грузии закона об иноагентах призывали штурмом взять здание правительства страны, заявил глава МВД республики Вахтанг Гомелаури.
"Они (участники акции протеста - ред.) также пытались ворваться в административное здание, звучали призывы к штурму здания правительственной канцелярии, преследовали и словесно оскорбляли полицейских. Особенно активно действовали представители оппозиционных партий, не буду называть здесь имена", - заявил Гомелаури, выступая в парламенте.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Спутник, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Лавров назвал закон об иноагентах в Грузии мягчайшим
Вчера, 13:50
По словам министра, призывы к штурму парламента звучали на третий день акции.
В среду парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении. По данным грузинских СМИ, пленарное заседание парламента по рассмотрению законопроекта во втором чтении состоится, предположительно, 17 мая. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Спецназ и полиция у парламента Грузии во время митинга против принятия закона об иноагентах - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Тбилиси полиция продолжает задерживать митингующих у здания парламента
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В миреТбилисиВахтанг ГомелауриПарламентские выборы в Грузии
 
 
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