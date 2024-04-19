https://ria.ru/20240419/gomelauri-1941012560.html

Митингующие в Тбилиси собирались штурмовать здание парламента

Митингующие в Тбилиси собирались штурмовать здание парламента - РИА Новости, 19.04.2024

Митингующие в Тбилиси собирались штурмовать здание парламента

Участники акции против принятия в Грузии закона об иноагентах призывали штурмом взять здание правительства страны, заявил глава МВД республики Вахтанг... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:10

2024-04-19T12:10

2024-04-19T15:01

в мире

тбилиси

вахтанг гомелаури

парламентские выборы в грузии

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ТБИЛИСИ, 19 апр - РИА Новости. Участники акции против принятия в Грузии закона об иноагентах призывали штурмом взять здание правительства страны, заявил глава МВД республики Вахтанг Гомелаури."Они (участники акции протеста - ред.) также пытались ворваться в административное здание, звучали призывы к штурму здания правительственной канцелярии, преследовали и словесно оскорбляли полицейских. Особенно активно действовали представители оппозиционных партий, не буду называть здесь имена", - заявил Гомелаури, выступая в парламенте.По словам министра, призывы к штурму парламента звучали на третий день акции.В среду парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении. По данным грузинских СМИ, пленарное заседание парламента по рассмотрению законопроекта во втором чтении состоится, предположительно, 17 мая. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).

https://ria.ru/20240419/inoagenty-1941043801.html

https://ria.ru/20240415/miting-1940268826.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тбилиси, вахтанг гомелаури, парламентские выборы в грузии