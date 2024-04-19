Митингующие в Тбилиси собирались штурмовать здание парламента
Протестующие против закона об аноагентах в Тбилиси хотели штурмовать парламент
© SputnikУчастники акции протеста против законопроекта об иноагентах на одной из улиц в Тбилиси
© Sputnik
Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах на одной из улиц в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 19 апр - РИА Новости. Участники акции против принятия в Грузии закона об иноагентах призывали штурмом взять здание правительства страны, заявил глава МВД республики Вахтанг Гомелаури.
"Они (участники акции протеста - ред.) также пытались ворваться в административное здание, звучали призывы к штурму здания правительственной канцелярии, преследовали и словесно оскорбляли полицейских. Особенно активно действовали представители оппозиционных партий, не буду называть здесь имена", - заявил Гомелаури, выступая в парламенте.
По словам министра, призывы к штурму парламента звучали на третий день акции.
В среду парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении. По данным грузинских СМИ, пленарное заседание парламента по рассмотрению законопроекта во втором чтении состоится, предположительно, 17 мая. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).