https://ria.ru/20240419/gladkov-1940932406.html

В Белгородской области уничтожили 25 воздушных целей

В Белгородской области уничтожили 25 воздушных целей - РИА Новости, 19.04.2024

В Белгородской области уничтожили 25 воздушных целей

Система ПВО сбила 25 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки ВСУ нет, сообщил в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T01:40

2024-04-19T01:40

2024-04-19T01:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородский район

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила 25 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки ВСУ нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 25 воздушных целей на подлете к городу. По предварительный информации, пострадавших нет", — написал он.По его словам, в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в трех частных жилых домах в Белгороде выбиты окна и посечены фасады, имеются повреждения на территории четырех складских помещений: выбиты окна, пострадали кровли и фасады. Также в одном из складов начался пожар, который оперативно потушили. Помимо этого, поврежден забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. На данный момент зафиксированы повреждения 11 машин и пробита крыша одного гаража.Также, по его словам, на территории частного домовладения в селе Таврово в Белгородском районе осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль.Украинские войска регулярно атакуют Белгородскую область. Так, накануне российские военные пресекли очередную такую попытку, система ПВО сбила 21 ракету РСЗО Vampire.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240419/berns-1940927021.html

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белгородская область, происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район