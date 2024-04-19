https://ria.ru/20240419/germaniya-1940931745.html

В ФРГ объяснили ситуацию с найденными украинскими детьми

В ФРГ объяснили ситуацию с найденными украинскими детьми - РИА Новости, 19.04.2024

В ФРГ объяснили ситуацию с найденными украинскими детьми

Большая часть найденных в Германии украинских детей въехали в страну со своими законными опекунами, об этом RT DE сообщил представитель Федерального ведомства... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T01:23

2024-04-19T01:23

2024-04-19T01:28

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Большая часть найденных в Германии украинских детей въехали в страну со своими законными опекунами, об этом RT DE сообщил представитель Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ.В ведомстве заявили, что в нескольких случаях несовершеннолетние были якобы вывезены с Украины через Россию, однако там не уточнили, кем, когда именно и сколько их было.Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что более 160 детей, про которых Киев заявлял, что их вывезли в Россию, нашли в Германии.Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя это заявление, предложила поискать в других странах украинских детей, которые считались вывезенными в Россию. По ее словам, Москва давно обращает внимание мировой общественности на то, что Киев создал "мифологическую систему" в отношении несовершеннолетних, которых якобы "депортировали" в Россию, "называя числа в десятки тысяч и сообщая о несуществующих обстоятельствах".В декабре прошлого года Львова-Белова сообщила РИА Новости, что детей c Украины, которые остались без законных представителей, на территории России нет. По ее словам, всех несовершеннолетних передали родителям или родственникам.

https://ria.ru/20240311/deti-1932382859.html

https://ria.ru/20240328/deti-1936354698.html

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в мире, украина, россия, мария львова-белова, германия