https://ria.ru/20240419/ganchev-1940947107.html

Жители Харьковской области ждут полного освобождения, сообщил Ганчев

Жители Харьковской области ждут полного освобождения, сообщил Ганчев - РИА Новости, 19.04.2024

Жители Харьковской области ждут полного освобождения, сообщил Ганчев

Жители Харьковской области ждут полного освобождения территории силами РФ, рассказал РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:13

2024-04-19T07:13

2024-04-19T11:18

в мире

харьковская область

россия

виталий ганчев

специальная военная операция на украине

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 19 апр - РИА Новости. Жители Харьковской области ждут полного освобождения территории силами РФ, рассказал РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Неоднократно слышим от людей вопросы именно о том, что когда уже (освободят регион - ред.). Они считают, что у нас больше информации по специальной военной операции. То есть ее результаты, ее планы (интересуют жителей - ред.), конечно, обращаются к нам, спрашивают. Люди уже хотят возвращаться домой", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев