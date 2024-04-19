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Жители Харьковской области ждут полного освобождения, сообщил Ганчев - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 19.04.2024 (обновлено: 11:18 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ganchev-1940947107.html
Жители Харьковской области ждут полного освобождения, сообщил Ганчев
Жители Харьковской области ждут полного освобождения, сообщил Ганчев - РИА Новости, 19.04.2024
Жители Харьковской области ждут полного освобождения, сообщил Ганчев
Жители Харьковской области ждут полного освобождения территории силами РФ, рассказал РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:13
2024-04-19T11:18
в мире
харьковская область
россия
виталий ганчев
специальная военная операция на украине
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 19 апр - РИА Новости. Жители Харьковской области ждут полного освобождения территории силами РФ, рассказал РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Неоднократно слышим от людей вопросы именно о том, что когда уже (освободят регион - ред.). Они считают, что у нас больше информации по специальной военной операции. То есть ее результаты, ее планы (интересуют жителей - ред.), конечно, обращаются к нам, спрашивают. Люди уже хотят возвращаться домой", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html
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в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев
В мире, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине
Жители Харьковской области ждут полного освобождения, сообщил Ганчев

Ганчев: жители Харьковской области ждут полного освобождения региона силами РФ

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 19 апр - РИА Новости. Жители Харьковской области ждут полного освобождения территории силами РФ, рассказал РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Неоднократно слышим от людей вопросы именно о том, что когда уже (освободят регион - ред.). Они считают, что у нас больше информации по специальной военной операции. То есть ее результаты, ее планы (интересуют жителей - ред.), конечно, обращаются к нам, спрашивают. Люди уже хотят возвращаться домой", - сказал Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВиталий Ганчев
 
 
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