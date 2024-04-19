https://ria.ru/20240419/ganchev-1940947107.html
Жители Харьковской области ждут полного освобождения, сообщил Ганчев
Жители Харьковской области ждут полного освобождения, сообщил Ганчев - РИА Новости, 19.04.2024
Жители Харьковской области ждут полного освобождения, сообщил Ганчев
Жители Харьковской области ждут полного освобождения территории силами РФ, рассказал РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:13
2024-04-19T07:13
2024-04-19T11:18
в мире
харьковская область
россия
виталий ганчев
специальная военная операция на украине
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 19 апр - РИА Новости. Жители Харьковской области ждут полного освобождения территории силами РФ, рассказал РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Неоднократно слышим от людей вопросы именно о том, что когда уже (освободят регион - ред.). Они считают, что у нас больше информации по специальной военной операции. То есть ее результаты, ее планы (интересуют жителей - ред.), конечно, обращаются к нам, спрашивают. Люди уже хотят возвращаться домой", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html
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в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев
В мире, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине
Жители Харьковской области ждут полного освобождения, сообщил Ганчев
Ганчев: жители Харьковской области ждут полного освобождения региона силами РФ