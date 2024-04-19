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Гендиректора музеев Кремля удостоили ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 19.04.2024
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11:04 19.04.2024 (обновлено: 11:07 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/gagarina-1940988335.html
Гендиректора музеев Кремля удостоили ордена "За заслуги перед Отечеством"
Гендиректора музеев Кремля удостоили ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 19.04.2024
Гендиректора музеев Кремля удостоили ордена "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елену Гагарину Орденом за... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:04
2024-04-19T11:07
общество
россия
владимир путин
елена гагарина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елену Гагарину Орденом за заслуги перед Отечеством III степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Путин поздравил Елену Гагарину с юбилеем и отметил, что она вносит значимый вклад в развитие музейного дела, в сбережение богатейшего исторического, духовного достояния России. Дочь первого космонавта Юрия Гагарина родилась 17 апреля 1959 года в городе Заполярный Мурманской области, где отец служил в авиации Северного флота."За большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Гагарину Елену Юрьевну - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин, елена гагарина
Общество, Россия, Владимир Путин, Елена Гагарина
Гендиректора музеев Кремля удостоили ордена "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Елену Гагарину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГенеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елену Гагарину Орденом за заслуги перед Отечеством III степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Путин поздравил Елену Гагарину с юбилеем и отметил, что она вносит значимый вклад в развитие музейного дела, в сбережение богатейшего исторического, духовного достояния России. Дочь первого космонавта Юрия Гагарина родилась 17 апреля 1959 года в городе Заполярный Мурманской области, где отец служил в авиации Северного флота.
«
"За большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Гагарину Елену Юрьевну - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль", - говорится в документе.
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