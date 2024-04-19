Гендиректора музеев Кремля удостоили ордена "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Елену Гагарину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГенеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина . Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елену Гагарину Орденом за заслуги перед Отечеством III степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Путин поздравил Елену Гагарину с юбилеем и отметил, что она вносит значимый вклад в развитие музейного дела, в сбережение богатейшего исторического, духовного достояния России. Дочь первого космонавта Юрия Гагарина родилась 17 апреля 1959 года в городе Заполярный Мурманской области, где отец служил в авиации Северного флота.
«
"За большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Гагарину Елену Юрьевну - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль", - говорится в документе.
Легенды Кремля: чья на самом деле шапка Мономаха
13 октября 2023, 08:00