https://ria.ru/20240419/gagarina-1940988335.html

Гендиректора музеев Кремля удостоили ордена "За заслуги перед Отечеством"

Гендиректора музеев Кремля удостоили ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 19.04.2024

Гендиректора музеев Кремля удостоили ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елену Гагарину Орденом за... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:04

2024-04-19T11:04

2024-04-19T11:07

общество

россия

владимир путин

елена гагарина

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елену Гагарину Орденом за заслуги перед Отечеством III степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Путин поздравил Елену Гагарину с юбилеем и отметил, что она вносит значимый вклад в развитие музейного дела, в сбережение богатейшего исторического, духовного достояния России. Дочь первого космонавта Юрия Гагарина родилась 17 апреля 1959 года в городе Заполярный Мурманской области, где отец служил в авиации Северного флота."За большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Гагарину Елену Юрьевну - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231013/kreml-1902246335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, елена гагарина