Страны G7 едины как никогда, заявил Блинкен
Блинкен: страны "большой семерки" более едины, чем когда-либо
© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 сейчас более едины, чем когда-либо, на фоне критически важных вызовов мировому сообществу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"С этой встречи министров иностранных дел мы выходим более едиными, чем когда-либо, более едиными перед лицом критически важных вызовов, с которыми столкнулось международное сообщество", - заявил Блинкен на пресс-конференции на полях встречи. Среди вызовов он указал конфликт на Украине и эскалацию на Ближнем Востоке.
Главы МИД стран "Большой семерки" собрались 17-19 апреля на итальянском острове Капри для обсуждения острых вопросов международной повестки, включая конфликты на Украине, кризис после атаки Ирана на Израиль и ситуацию вокруг сектора Газа и Красного моря.
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