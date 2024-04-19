https://ria.ru/20240419/g7-1941070024.html

Страны G7 едины как никогда, заявил Блинкен

Страны G7 едины как никогда, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.04.2024

Страны G7 едины как никогда, заявил Блинкен

Страны G7 сейчас более едины, чем когда-либо, на фоне критически важных вызовов мировому сообществу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:18

2024-04-19T15:18

2024-04-19T15:18

в мире

энтони блинкен

g7

сша

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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 сейчас более едины, чем когда-либо, на фоне критически важных вызовов мировому сообществу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "С этой встречи министров иностранных дел мы выходим более едиными, чем когда-либо, более едиными перед лицом критически важных вызовов, с которыми столкнулось международное сообщество", - заявил Блинкен на пресс-конференции на полях встречи. Среди вызовов он указал конфликт на Украине и эскалацию на Ближнем Востоке. Главы МИД стран "Большой семерки" собрались 17-19 апреля на итальянском острове Капри для обсуждения острых вопросов международной повестки, включая конфликты на Украине, кризис после атаки Ирана на Израиль и ситуацию вокруг сектора Газа и Красного моря.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, энтони блинкен, g7, сша