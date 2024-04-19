Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 едины как никогда, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/g7-1941070024.html
Страны G7 едины как никогда, заявил Блинкен
Страны G7 едины как никогда, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.04.2024
Страны G7 едины как никогда, заявил Блинкен
Страны G7 сейчас более едины, чем когда-либо, на фоне критически важных вызовов мировому сообществу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:18
2024-04-19T15:18
в мире
энтони блинкен
g7
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938069323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_628203d51e004993e513dceb21ffc0a1.jpg
КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 сейчас более едины, чем когда-либо, на фоне критически важных вызовов мировому сообществу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "С этой встречи министров иностранных дел мы выходим более едиными, чем когда-либо, более едиными перед лицом критически важных вызовов, с которыми столкнулось международное сообщество", - заявил Блинкен на пресс-конференции на полях встречи. Среди вызовов он указал конфликт на Украине и эскалацию на Ближнем Востоке. Главы МИД стран "Большой семерки" собрались 17-19 апреля на итальянском острове Капри для обсуждения острых вопросов международной повестки, включая конфликты на Украине, кризис после атаки Ирана на Израиль и ситуацию вокруг сектора Газа и Красного моря.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938069323_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5e361dd3b3124e81b8b132f3242cdaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, g7, сша
В мире, Энтони Блинкен, G7, США
Страны G7 едины как никогда, заявил Блинкен

Блинкен: страны "большой семерки" более едины, чем когда-либо

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 сейчас более едины, чем когда-либо, на фоне критически важных вызовов мировому сообществу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"С этой встречи министров иностранных дел мы выходим более едиными, чем когда-либо, более едиными перед лицом критически важных вызовов, с которыми столкнулось международное сообщество", - заявил Блинкен на пресс-конференции на полях встречи. Среди вызовов он указал конфликт на Украине и эскалацию на Ближнем Востоке.
Главы МИД стран "Большой семерки" собрались 17-19 апреля на итальянском острове Капри для обсуждения острых вопросов международной повестки, включая конфликты на Украине, кризис после атаки Ирана на Израиль и ситуацию вокруг сектора Газа и Красного моря.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
11 апреля, 08:00
 
В миреЭнтони БлинкенG7США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала