Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:44 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/g7-1941058931.html
Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"
Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 19.04.2024
Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"
Главы МИД стран G7 отказываются признавать причастность Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:44
2024-04-19T14:44
в мире
коммерческая недвижимость
украина
россия
красногорск
игорь краснов
владимир путин
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935965755_154:0:2917:1554_1920x0_80_0_0_4744e178d1cac54eb6bf39957d82e389.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 отказываются признавать причастность Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинский след очевиден в деле о террористическом акте в "Крокус сити холле" в Красногорске, правоохранители прилагают усилия для установления организаторов преступления. "Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта", - говорится в коммюнике "Большой семерки" по итогам встречи на итальянском острове Капри. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в "Крокус сити холле" с украинскими националистами. А в Следственном комитете РИА Новости сообщили, что следствие получило значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами.
https://ria.ru/20240406/krokus-1938261285.html
https://ria.ru/20240324/terakt-1935460597.html
украина
россия
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935965755_336:0:2394:1543_1920x0_80_0_0_088fbbc41e4bf009840c10b9070978e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, коммерческая недвижимость, украина, россия, красногорск, игорь краснов, владимир путин, николай патрушев, крокус сити холл, g7, крокус
В мире, Коммерческая недвижимость, Украина, Россия, Красногорск, Игорь Краснов, Владимир Путин, Николай Патрушев, Крокус Сити Холл, G7, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"

Главы МИД стран G7 отказались признать причастность Киева к теракту в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Обстановка у "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 отказываются признавать причастность Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле".
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинский след очевиден в деле о террористическом акте в "Крокус сити холле" в Красногорске, правоохранители прилагают усилия для установления организаторов преступления.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Медведев назвал истинных организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"
6 апреля, 16:17
"Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта", - говорится в коммюнике "Большой семерки" по итогам встречи на итальянском острове Капри.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в "Крокус сити холле" с украинскими националистами.
А в Следственном комитете РИА Новости сообщили, что следствие получило значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами.
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В Госдуме призвали США не навязывать свою версию теракта в "Крокусе"
24 марта, 13:14
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреКоммерческая недвижимостьУкраинаРоссияКрасногорскИгорь КрасновВладимир ПутинНиколай ПатрушевКрокус Сити ХоллG7Крокус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала