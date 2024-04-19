https://ria.ru/20240419/g7-1941058931.html

Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"

Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 19.04.2024

Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"

Главы МИД стран G7 отказываются признавать причастность Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:44

2024-04-19T14:44

2024-04-19T14:44

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 отказываются признавать причастность Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинский след очевиден в деле о террористическом акте в "Крокус сити холле" в Красногорске, правоохранители прилагают усилия для установления организаторов преступления. "Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта", - говорится в коммюнике "Большой семерки" по итогам встречи на итальянском острове Капри. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в "Крокус сити холле" с украинскими националистами. А в Следственном комитете РИА Новости сообщили, что следствие получило значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами.

https://ria.ru/20240406/krokus-1938261285.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935460597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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