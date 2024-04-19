Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"
Главы МИД стран G7 отказались признать причастность Киева к теракту в "Крокусе"
Обстановка у "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 отказываются признавать причастность Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле".
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинский след очевиден в деле о террористическом акте в "Крокус сити холле" в Красногорске, правоохранители прилагают усилия для установления организаторов преступления.
"Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта", - говорится в коммюнике "Большой семерки" по итогам встречи на итальянском острове Капри.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в "Крокус сити холле" с украинскими националистами.
А в Следственном комитете РИА Новости сообщили, что следствие получило значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами.