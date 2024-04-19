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G7 планирует усилить украинскую ПВО - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 19.04.2024 (обновлено: 13:57 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/g7-1941037269.html
G7 планирует усилить украинскую ПВО
G7 планирует усилить украинскую ПВО - РИА Новости, 19.04.2024
G7 планирует усилить украинскую ПВО
Страны G7 намерены содействовать усилению ПВО Украины, следует из документа, опубликованного по итогам встречи на итальянском острове Капри. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:31
2024-04-19T13:57
специальная военная операция на украине
украина
g7
в мире
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 намерены содействовать усилению ПВО Украины, следует из документа, опубликованного по итогам встречи на итальянском острове Капри."Мы выражаем нашу решимость, в частности, укреплять возможности противовоздушной обороны Украины для спасения жизней и защиты критически важной инфраструктуры. Мы также будем работать с партнерами в этом направлении", - говорится в тексте.
https://ria.ru/20240419/peskov-1941028462.html
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украина, g7, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, G7, В мире
G7 планирует усилить украинскую ПВО

G7 выразила намерение содействовать усилению украинской ПВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 намерены содействовать усилению ПВО Украины, следует из документа, опубликованного по итогам встречи на итальянском острове Капри.
"Мы выражаем нашу решимость, в частности, укреплять возможности противовоздушной обороны Украины для спасения жизней и защиты критически важной инфраструктуры. Мы также будем работать с партнерами в этом направлении", - говорится в тексте.
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Вчера, 13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаG7В мире
 
 
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