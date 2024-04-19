https://ria.ru/20240419/g7-1941037269.html

G7 планирует усилить украинскую ПВО

G7 планирует усилить украинскую ПВО - РИА Новости, 19.04.2024

G7 планирует усилить украинскую ПВО

Страны G7 намерены содействовать усилению ПВО Украины, следует из документа, опубликованного по итогам встречи на итальянском острове Капри. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:31

2024-04-19T13:31

2024-04-19T13:57

специальная военная операция на украине

украина

g7

в мире

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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 намерены содействовать усилению ПВО Украины, следует из документа, опубликованного по итогам встречи на итальянском острове Капри."Мы выражаем нашу решимость, в частности, укреплять возможности противовоздушной обороны Украины для спасения жизней и защиты критически важной инфраструктуры. Мы также будем работать с партнерами в этом направлении", - говорится в тексте.

https://ria.ru/20240419/peskov-1941028462.html

украина

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, g7, в мире