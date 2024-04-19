https://ria.ru/20240419/fsb-1940990129.html

ФСБ завела дело на главу ростовского Россельхозцентра и его зама

ФСБ завела дело на главу ростовского Россельхозцентра и его зама - РИА Новости, 19.04.2024

ФСБ завела дело на главу ростовского Россельхозцентра и его зама

Уголовное дело завели на главу филиала Россельхозцентра по Ростовской области и его заместителя, подозреваемых в хищении бюджетных средств, сообщает УФСБ России РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:26

2024-04-19T11:26

2024-04-19T11:43

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели на главу филиала Россельхозцентра по Ростовской области и его заместителя, подозреваемых в хищении бюджетных средств, сообщает УФСБ России по региону."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена коррупционная деятельность руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ростовской области и его заместителя", - говорится в сообщении.Оперативники установили, что с 2020 по 2024 годы чиновники заключали фиктивные договора на обслуживание объектов ФГБУ, на чем похитили более 11 миллионов рублей бюджетных средств.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата".

https://ria.ru/20231218/prigovor-1916600331.html

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2024

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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)