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ФСБ завела дело на главу ростовского Россельхозцентра и его зама - РИА Новости, 19.04.2024
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11:26 19.04.2024 (обновлено: 11:43 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/fsb-1940990129.html
ФСБ завела дело на главу ростовского Россельхозцентра и его зама
ФСБ завела дело на главу ростовского Россельхозцентра и его зама - РИА Новости, 19.04.2024
ФСБ завела дело на главу ростовского Россельхозцентра и его зама
Уголовное дело завели на главу филиала Россельхозцентра по Ростовской области и его заместителя, подозреваемых в хищении бюджетных средств, сообщает УФСБ России РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:26
2024-04-19T11:43
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели на главу филиала Россельхозцентра по Ростовской области и его заместителя, подозреваемых в хищении бюджетных средств, сообщает УФСБ России по региону."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена коррупционная деятельность руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ростовской области и его заместителя", - говорится в сообщении.Оперативники установили, что с 2020 по 2024 годы чиновники заключали фиктивные договора на обслуживание объектов ФГБУ, на чем похитили более 11 миллионов рублей бюджетных средств.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата".
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ завела дело на главу ростовского Россельхозцентра и его зама

ФСБ заподозрило главу ростовского Россельхозцентра в хищении бюджетных средств

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели на главу филиала Россельхозцентра по Ростовской области и его заместителя, подозреваемых в хищении бюджетных средств, сообщает УФСБ России по региону.
«
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена коррупционная деятельность руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ростовской области и его заместителя", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что с 2020 по 2024 годы чиновники заключали фиктивные договора на обслуживание объектов ФГБУ, на чем похитили более 11 миллионов рублей бюджетных средств.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата".
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ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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