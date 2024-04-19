https://ria.ru/20240419/fom-1940981808.html
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 19.04.2024
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, почти столько же (82%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:33
2024-04-19T10:33
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, почти столько же (82%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть (83%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 7% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 82% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 10% россиян скорее не доверяют ему. Более половины (59%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 22% считают, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Большая часть опрошенных (54%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 6% отдали бы голоса за КПРФ, 8% - за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 2% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 12-14 апреля 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
ФОМ: 83 процента россиян положительно оценивают работу Путина
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, почти столько же (82%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ
.
Большая часть (83%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 7% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
На вопрос о доверии президенту 82% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 10% россиян скорее не доверяют ему.
Более половины (59%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 22% считают, что оно работает скорее плохо.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Большая часть опрошенных (54%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 6% отдали бы голоса за КПРФ, 8% - за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 2% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 12-14 апреля 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.