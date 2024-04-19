https://ria.ru/20240419/finlyandiya-1941220197.html

Премьер Финляндии попросил у Евросоюза денег для помощи регионам

Премьер Финляндии попросил у Евросоюза денег для помощи регионам - РИА Новости, 20.04.2024

Премьер Финляндии попросил у Евросоюза денег для помощи регионам

Финский премьер Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой Финляндией в одностороннем порядке границы с Россией, при... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-19T13:06

2024-04-19T13:06

2024-04-20T13:08

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Финский премьер Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой Финляндией в одностороннем порядке границы с Россией, при этом он утверждает, что они экономически пострадали якобы из-за действий Москвы. После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось о том, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться. "Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Нам нужна поддержка Евросоюза. Мы надеемся, что Евросоюз окажет финансовую помощь Восточной Финляндии", - сказал Орпо на пресс-конференции в пятницу. Трансляцию вели финские СМИ. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. В ноябре 2023 года финские СМИ сообщали, что центр семейного отдыха с аквапарком и СПА Паяринхови, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы, обанкротился из-за отсутствия россиян. В июле 2023 года по этой же причине обанкротилась финская аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска "Ваалимаа". Об экономических трудностях, возникших из-за закрытия границы с Россией, сообщали и другие приграничные города. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231117/granitsa-1910154435.html

https://ria.ru/20240419/finlyandiya-1941071227.html

https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922304408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, финляндия, москва, петтери орпо, дмитрий песков, мария захарова