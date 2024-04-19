https://ria.ru/20240419/felgengauer-1941026698.html

На журналистку Фельгенгауэр* могут завести дело, сообщил источник

На журналистку Фельгенгауэр* могут завести дело, сообщил источник - РИА Новости, 19.04.2024

На журналистку Фельгенгауэр* могут завести дело, сообщил источник

На журналистку-иноагента Татьяну Фельгенгауэр*(Шадрину) могут завести уголовное дело за посты в Telegram без маркировки иностранного агента, сообщил РИА Новости РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:55

2024-04-19T12:55

2024-04-19T12:57

россия

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татьяна фельгенгауэр

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На журналистку-иноагента Татьяну Фельгенгауэр*(Шадрину) могут завести уголовное дело за посты в Telegram без маркировки иностранного агента, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В отношении Татьяны Шадриной* началась проверка по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной проверки стали неоднократные посты в Telegram, которые журналистка не маркировала надлежащим образом. В 2023 году Фельгенгауэр* минимум дважды была оштрафована по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), свидетельствуют данные картотека Никулинского суда Москвы. Минюст внес Фельгенгауэр в список иноагентов в октябре 2022 года. В графе "сведения об иностранных источниках" у нее значится Украина, Deutsche Welle**В октябре 2017 года на журналистку "Эха Москвы" Фельгенгауэр* в здании радиостанции напал психически неуравновешенный мужчина и ранил ножом в горло, почти две недели она провела в больнице.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

https://ria.ru/20240212/latynina-1926914799.html

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