https://ria.ru/20240419/felgengauer-1941026698.html
На журналистку Фельгенгауэр* могут завести дело, сообщил источник
На журналистку Фельгенгауэр* могут завести дело, сообщил источник - РИА Новости, 19.04.2024
На журналистку Фельгенгауэр* могут завести дело, сообщил источник
На журналистку-иноагента Татьяну Фельгенгауэр*(Шадрину) могут завести уголовное дело за посты в Telegram без маркировки иностранного агента, сообщил РИА Новости РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:55
2024-04-19T12:55
2024-04-19T12:57
россия
москва
украина
татьяна фельгенгауэр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/09/1507380965_0:11:1334:761_1920x0_80_0_0_17c16554ced2874630597120a56b5873.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На журналистку-иноагента Татьяну Фельгенгауэр*(Шадрину) могут завести уголовное дело за посты в Telegram без маркировки иностранного агента, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В отношении Татьяны Шадриной* началась проверка по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной проверки стали неоднократные посты в Telegram, которые журналистка не маркировала надлежащим образом. В 2023 году Фельгенгауэр* минимум дважды была оштрафована по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), свидетельствуют данные картотека Никулинского суда Москвы. Минюст внес Фельгенгауэр в список иноагентов в октябре 2022 года. В графе "сведения об иностранных источниках" у нее значится Украина, Deutsche Welle**В октябре 2017 года на журналистку "Эха Москвы" Фельгенгауэр* в здании радиостанции напал психически неуравновешенный мужчина и ранил ножом в горло, почти две недели она провела в больнице.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
https://ria.ru/20240212/latynina-1926914799.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/09/1507380965_70:0:1114:783_1920x0_80_0_0_e1a923efefbb9c85f69dfc72b81c995e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, украина, татьяна фельгенгауэр, происшествия
Россия, Москва, Украина, Татьяна Фельгенгауэр, Происшествия
На журналистку Фельгенгауэр* могут завести дело, сообщил источник
Источник: дело могут завести на журналистку Фельгенгауэр, начата проверка
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На журналистку-иноагента Татьяну Фельгенгауэр*(Шадрину) могут завести уголовное дело за посты в Telegram без маркировки иностранного агента, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В отношении Татьяны Шадриной* началась проверка по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной проверки стали неоднократные посты в Telegram, которые журналистка не маркировала надлежащим образом.
В 2023 году Фельгенгауэр* минимум дважды была оштрафована по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), свидетельствуют данные картотека Никулинского суда Москвы.
Минюст внес Фельгенгауэр в список иноагентов в октябре 2022 года. В графе "сведения об иностранных источниках" у нее значится Украина, Deutsche Welle**
В октябре 2017 года на журналистку "Эха Москвы" Фельгенгауэр* в здании радиостанции напал психически неуравновешенный мужчина и ранил ножом в горло, почти две недели она провела в больнице.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** СМИ, выполняющее функции иноагента