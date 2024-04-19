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На журналистку Фельгенгауэр* могут завести дело, сообщил источник - РИА Новости, 19.04.2024
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12:55 19.04.2024 (обновлено: 12:57 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/felgengauer-1941026698.html
На журналистку Фельгенгауэр* могут завести дело, сообщил источник
На журналистку Фельгенгауэр* могут завести дело, сообщил источник - РИА Новости, 19.04.2024
На журналистку Фельгенгауэр* могут завести дело, сообщил источник
На журналистку-иноагента Татьяну Фельгенгауэр*(Шадрину) могут завести уголовное дело за посты в Telegram без маркировки иностранного агента, сообщил РИА Новости РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:55
2024-04-19T12:57
россия
москва
украина
татьяна фельгенгауэр
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На журналистку-иноагента Татьяну Фельгенгауэр*(Шадрину) могут завести уголовное дело за посты в Telegram без маркировки иностранного агента, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В отношении Татьяны Шадриной* началась проверка по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной проверки стали неоднократные посты в Telegram, которые журналистка не маркировала надлежащим образом. В 2023 году Фельгенгауэр* минимум дважды была оштрафована по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), свидетельствуют данные картотека Никулинского суда Москвы. Минюст внес Фельгенгауэр в список иноагентов в октябре 2022 года. В графе "сведения об иностранных источниках" у нее значится Украина, Deutsche Welle**В октябре 2017 года на журналистку "Эха Москвы" Фельгенгауэр* в здании радиостанции напал психически неуравновешенный мужчина и ранил ножом в горло, почти две недели она провела в больнице.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
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россия, москва, украина, татьяна фельгенгауэр, происшествия
Россия, Москва, Украина, Татьяна Фельгенгауэр, Происшествия
На журналистку Фельгенгауэр* могут завести дело, сообщил источник

Источник: дело могут завести на журналистку Фельгенгауэр, начата проверка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Фельгенгауэр*
Татьяна Фельгенгауэр* - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна Фельгенгауэр*. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На журналистку-иноагента Татьяну Фельгенгауэр*(Шадрину) могут завести уголовное дело за посты в Telegram без маркировки иностранного агента, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В отношении Татьяны Шадриной* началась проверка по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства.
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9 октября 2023, 09:43
По его словам, причиной проверки стали неоднократные посты в Telegram, которые журналистка не маркировала надлежащим образом.
В 2023 году Фельгенгауэр* минимум дважды была оштрафована по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), свидетельствуют данные картотека Никулинского суда Москвы.
Минюст внес Фельгенгауэр в список иноагентов в октябре 2022 года. В графе "сведения об иностранных источниках" у нее значится Украина, Deutsche Welle**
В октябре 2017 года на журналистку "Эха Москвы" Фельгенгауэр* в здании радиостанции напал психически неуравновешенный мужчина и ранил ножом в горло, почти две недели она провела в больнице.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** СМИ, выполняющее функции иноагента
 
РоссияМоскваУкраинаТатьяна ФельгенгауэрПроисшествия
 
 
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