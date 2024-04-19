Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил Лавров
Лавров: Армения получает от ЕврАзЭС больше всех выгоды, это посчитано
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Армения в пропорциональном измерении получает больше всех выгоды. Это подсчитано. Тридцать пять процентов экономики Армении реализуется за счет участия в ЕврАзЭС. Если брать прошлый год, то товарооборот Армении, двадцать с чем-то миллиардов долларов, тридцать семь процентов от этого - Евразийский экономический союз, тринадцать процентов - Евросоюз и три процента - США" , - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
"Армения, будучи маленькой страной, вносит в ЕврАзЭС гораздо меньше чем другие, в том числе финансовые взносы, но имеет абсолютно равные права со всеми, включая Российскую Федерацию, когда принимаются решения, когда голосуют члены Евразийского экономического союза ", - подчеркнул министр.