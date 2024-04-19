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Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
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13:35 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/evrazes-1941037893.html
Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил Лавров
Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил Лавров
Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:35
2024-04-19T13:35
армения
сергей лавров
евразийский экономический союз
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Армения в пропорциональном измерении получает больше всех выгоды. Это подсчитано. Тридцать пять процентов экономики Армении реализуется за счет участия в ЕврАзЭС. Если брать прошлый год, то товарооборот Армении, двадцать с чем-то миллиардов долларов, тридцать семь процентов от этого - Евразийский экономический союз, тринадцать процентов - Евросоюз и три процента - США" , - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". "Армения, будучи маленькой страной, вносит в ЕврАзЭС гораздо меньше чем другие, в том числе финансовые взносы, но имеет абсолютно равные права со всеми, включая Российскую Федерацию, когда принимаются решения, когда голосуют члены Евразийского экономического союза ", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240419/armeniya-1941036103.html
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армения, сергей лавров, евразийский экономический союз, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024, в мире
Армения, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024, В мире
Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил Лавров

Лавров: Армения получает от ЕврАзЭС больше всех выгоды, это посчитано

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Армения в пропорциональном измерении получает больше всех выгоды. Это подсчитано. Тридцать пять процентов экономики Армении реализуется за счет участия в ЕврАзЭС. Если брать прошлый год, то товарооборот Армении, двадцать с чем-то миллиардов долларов, тридцать семь процентов от этого - Евразийский экономический союз, тринадцать процентов - Евросоюз и три процента - США" , - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
"Армения, будучи маленькой страной, вносит в ЕврАзЭС гораздо меньше чем другие, в том числе финансовые взносы, но имеет абсолютно равные права со всеми, включая Российскую Федерацию, когда принимаются решения, когда голосуют члены Евразийского экономического союза ", - подчеркнул министр.
Лавров о действиях США и Евросоюза для отрыва Армении от России - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Лавров назвал действия США по отрыву Армении от России наглыми
Вчера, 13:29
 
АрменияСергей ЛавровЕвразийский экономический союзИнтервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024В мире
 
 
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