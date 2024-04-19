https://ria.ru/20240419/evrazes-1941037893.html

Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил Лавров

Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил Лавров

Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:35

2024-04-19T13:35

2024-04-19T13:35

армения

сергей лавров

евразийский экономический союз

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Армения от ЕврАзЭС получает больше всех выгоды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Армения в пропорциональном измерении получает больше всех выгоды. Это подсчитано. Тридцать пять процентов экономики Армении реализуется за счет участия в ЕврАзЭС. Если брать прошлый год, то товарооборот Армении, двадцать с чем-то миллиардов долларов, тридцать семь процентов от этого - Евразийский экономический союз, тринадцать процентов - Евросоюз и три процента - США" , - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". "Армения, будучи маленькой страной, вносит в ЕврАзЭС гораздо меньше чем другие, в том числе финансовые взносы, но имеет абсолютно равные права со всеми, включая Российскую Федерацию, когда принимаются решения, когда голосуют члены Евразийского экономического союза ", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20240419/armeniya-1941036103.html

армения

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Варвара Скокшина

армения, сергей лавров, евразийский экономический союз, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024, в мире