Угрозы со стороны Эстонии не могут серьезно обсуждаться, заявил Лавров
Лавров: угрозы Эстонии российским территориям не могут серьезно обсуждаться
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Угрозы Эстонии в отношении территорий России не могут серьезно обсуждаться, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее командующий силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем заявил, что Эстония "нанесет удар" по России в случае вооруженного конфликта. Он добавил, что если кто-то "попытается воздействовать" на Эстонию с расстояния в 50 или 100 километров, он будет уничтожен в Ивангороде или Печорах". Его цитирует портал ERR.ee.
"То, что эстонцы грозятся разрушить озеро Байкал или там, я не знаю, завалить его скалами... Это не может серьезно обсуждаться...", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
"То, что эстонцы, литовцы, латвийцы выдвинулись на передний край "грозящих нам пальцем" и говорящих о том, что "мы направим солдат и будем воевать", показывает и в известной степени существенную эволюцию НАТО в сторону от той поры, когда решающее слово все-таки было и у евро-гарантов. А сейчас Польша, Прибалтика, Чехия, Болгария задают тон", - добавил министр.
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