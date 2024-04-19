https://ria.ru/20240419/estoniya-1941043950.html

Угрозы со стороны Эстонии не могут серьезно обсуждаться, заявил Лавров

Угрозы со стороны Эстонии не могут серьезно обсуждаться, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Угрозы со стороны Эстонии не могут серьезно обсуждаться, заявил Лавров

Угрозы Эстонии в отношении территорий России не могут серьезно обсуждаться, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:51

2024-04-19T13:51

2024-04-19T13:51

в мире

эстония

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Угрозы Эстонии в отношении территорий России не могут серьезно обсуждаться, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее командующий силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем заявил, что Эстония "нанесет удар" по России в случае вооруженного конфликта. Он добавил, что если кто-то "попытается воздействовать" на Эстонию с расстояния в 50 или 100 километров, он будет уничтожен в Ивангороде или Печорах". Его цитирует портал ERR.ee. "То, что эстонцы грозятся разрушить озеро Байкал или там, я не знаю, завалить его скалами... Это не может серьезно обсуждаться...", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". "То, что эстонцы, литовцы, латвийцы выдвинулись на передний край "грозящих нам пальцем" и говорящих о том, что "мы направим солдат и будем воевать", показывает и в известной степени существенную эволюцию НАТО в сторону от той поры, когда решающее слово все-таки было и у евро-гарантов. А сейчас Польша, Прибалтика, Чехия, Болгария задают тон", - добавил министр.

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Кирилл Волков

в мире, эстония, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)