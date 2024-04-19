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Энергодар остался без электричества из-за аварии на ЛЭП - РИА Новости, 19.04.2024
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10:54 19.04.2024 (обновлено: 11:01 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/energodar-1940985964.html
Энергодар остался без электричества из-за аварии на ЛЭП
Энергодар остался без электричества из-за аварии на ЛЭП - РИА Новости, 19.04.2024
Энергодар остался без электричества из-за аварии на ЛЭП
Энергодар и близлежащие населенные пункты Запорожской области остались без электроэнергии из-за аварийного отключения высоковольтной линии, идущей из... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:54
2024-04-19T11:01
происшествия
мелитополь
запорожская область
энергодар
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Энергодар и близлежащие населенные пункты Запорожской области остались без электроэнергии из-за аварийного отключения высоковольтной линии, идущей из Мелитополя, сообщают власти города в Telegram-канале. "Уважаемые энергодарцы! Ночью произошло аварийное отключение высоковольтной линии 171, идущей с Мелитополя. Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии", - говорится в сообщении. На данный момент без электричества остаются несколько микрорайонов города. Специалисты устраняют причины аварии.
https://ria.ru/20240419/dotkom-1940959495.html
мелитополь
запорожская область
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происшествия, мелитополь, запорожская область, энергодар
Происшествия, Мелитополь, Запорожская область, Энергодар
Энергодар остался без электричества из-за аварии на ЛЭП

Энергодар и ближайшие населенные пункты обесточены из-за аварии на ЛЭП

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Энергодар и близлежащие населенные пункты Запорожской области остались без электроэнергии из-за аварийного отключения высоковольтной линии, идущей из Мелитополя, сообщают власти города в Telegram-канале.
"Уважаемые энергодарцы! Ночью произошло аварийное отключение высоковольтной линии 171, идущей с Мелитополя. Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии", - говорится в сообщении.
На данный момент без электричества остаются несколько микрорайонов города. Специалисты устраняют причины аварии.
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ПроисшествияМелитопольЗапорожская областьЭнергодар
 
 
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