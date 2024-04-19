https://ria.ru/20240419/energodar-1940985964.html

Энергодар остался без электричества из-за аварии на ЛЭП

Энергодар остался без электричества из-за аварии на ЛЭП - РИА Новости, 19.04.2024

Энергодар остался без электричества из-за аварии на ЛЭП

Энергодар и близлежащие населенные пункты Запорожской области остались без электроэнергии из-за аварийного отключения высоковольтной линии, идущей из... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:54

2024-04-19T10:54

2024-04-19T11:01

происшествия

мелитополь

запорожская область

энергодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149d2ed384370d8056e14d82be0e1bbc.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Энергодар и близлежащие населенные пункты Запорожской области остались без электроэнергии из-за аварийного отключения высоковольтной линии, идущей из Мелитополя, сообщают власти города в Telegram-канале. "Уважаемые энергодарцы! Ночью произошло аварийное отключение высоковольтной линии 171, идущей с Мелитополя. Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии", - говорится в сообщении. На данный момент без электричества остаются несколько микрорайонов города. Специалисты устраняют причины аварии.

https://ria.ru/20240419/dotkom-1940959495.html

мелитополь

запорожская область

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мелитополь, запорожская область, энергодар